"Chiến binh" Mai Hoàng Mỹ Trang

Khi đội tuyển bóng bàn TPHCM đứng trước thời khắc quyết định ở trận chung kết đồng đội nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44-2026, cũng là Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, người được đặt trọn niềm tin vẫn là Mai Hoàng Mỹ Trang. Và như nhiều lần trong sự nghiệp, “lão tướng” của làng bóng bàn Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc.

Mai Hoàng Mỹ Trang thể hiện đẳng cấp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết (tối 13-8 tại Hải Phòng) giữa đội nữ TPHCM gặp Công an Nhân dân là cuộc so tài nghẹt thở kéo dài đến ván đấu thứ 5. Ở thời điểm áp lực lớn nhất, Mỹ Trang bước ra bàn đấu quyết định gặp Nguyễn Thị Phương Linh. Bằng kinh nghiệm dày dạn và bản lĩnh của một tay vợt từng chinh chiến hơn hai thập kỷ, cô thắng thuyết phục 3-0, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 và giành HCV cho tuyển TPHCM.

Chỉ 1 ngày sau đó, Mỹ Trang đồng hành cùng Nguyễn Lê Bảo Trân có màn trình diễn ấn tượng, vượt qua chính các đồng đội Nguyễn Bạch Thanh Thư - Nguyễn Khoa Diệu Khánh ở tuyển TPHCM với tỷ số 3-2 để giành HCV nội dung đôi nữ.

Mỹ Trang (giữa), Bảo Trân nhận thưởng nóng từ Trung tâm TDTT Hoa Lư (đơn vị quản lý bóng bàn TPHCM) sau HCV đôi nữ. Ảnh: Trung tâm TDTT Hoa Lư

Các chiến thắng này một lần nữa khẳng định giá trị của Mai Hoàng Mỹ Trang, người vẫn đang là trụ cột quan trọng của bóng bàn thành phố, cũng như Việt Nam dù đã bước sang tuổi 38. Không còn lối đánh giàu tốc độ như thời đỉnh cao tuổi đôi mươi, Mỹ Trang giờ đây chinh phục đối thủ bằng sự tỉnh táo, chắc chắn và khả năng làm chủ trận đấu. Đó là phẩm chất chỉ được tạo nên từ hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm và khát vọng chiến thắng chưa bao giờ tắt.

Mai Hoàng Mỹ Trang từ lâu đã trở thành biểu tượng của bóng bàn nữ Việt Nam. Cô giữ kỷ lục 13 lần vô địch quốc gia nội dung đơn nữ, 5 lần liên tiếp vô địch đơn nữ Đại hội TDTT toàn quốc (4 năm tổ chức 1 lần) cùng vô số HCV ở các nội dung đồng đội, đôi…Những thành tích đồ sộ ấy đến nay vẫn là cột mốc mà nhiều thế hệ tay vợt phải ngưỡng mộ.

Năm 2021, Mỹ Trang từng chia tay đội tuyển quốc gia. Thế nhưng khi bóng bàn Việt Nam cần lực lượng cạnh tranh suất dự Olympic Paris 2024, cô sẵn sàng trở lại. Sau đó, tay vợt kỳ cựu này tiếp tục được triệu tập cho SEA Games 33- 2025, minh chứng cho đẳng cấp và sự bền bỉ hiếm có.

Trong khi bóng bàn TPHCM vẫn đang tìm kiếm những gương mặt kế cận xứng đáng, Mỹ Trang vẫn là "ngọn cờ" đầu cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mỗi lần bước vào sân đấu, cô không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn truyền cảm hứng về sự tận tụy, ý chí và tình yêu với bộ môn. Ở tuổi 38, Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn đang miệt mài chinh chiến. Và, chiến thắng quyết định tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thêm một lần khẳng định rằng, ở làng bóng bàn Việt Nam, Mỹ Trang vẫn là một "chiến binh" đích thực.

NGUYỄN ANH