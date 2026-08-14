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Khai mạc Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế HTV 2026: Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái vào vòng loại trực tiếp

SGGPO

Sau những ngày thi đấu vòng loại khắc nghiệt, Vòng chung kết Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 – Cúp Becamex IJC đã chính thức khai màn.

Tay cơ Trần Quyết Chiếm bằng những đường cơ "ma thuật" nhanh chóng giành vé đi tiếp tại VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026. Ảnh: Quỳnh Mai
Tay cơ Trần Quyết Chiếm bằng những đường cơ "ma thuật" nhanh chóng giành vé đi tiếp tại VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự xuất hiện của những tay cơ "khét tiếng" làng billiards Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và tài năng trẻ Chiêm Hồng Thái, cùng các hảo thủ quốc tế hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao, làm nức lòng người hâm mộ.

Trải qua chiến dịch vòng loại căng thẳng với hơn 230 cơ thủ tham dự, 32 tay cơ xuất sắc nhất đã chính thức điền tên mình vào Vòng chung kết. Tại đây, họ sẽ cùng 32 tay cơ nhận suất đặc cách tạo nên một đội hình 64 "anh tài" bước vào tranh ngôi vô địch. Đáng chú ý, đây là mùa giải đầu tiên giải đấu mang diện mạo mới dưới thương hiệu HTV, tiếp nối chặng đường 12 mùa giải vang dội mang tên Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương trước đây.

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Trần Quyết Chiếm một trong những tay cơ mạnh tại
﻿ VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 lần này.

Tâm điểm của giải đấu năm nay chắc chắn đổ dồn về những "cánh chim đầu đàn" của Billiards Việt Nam. Ở ngày thi đấu đầu tiên những đường cơ “ma thuật” từ Trần Quyết Chiến nhà vô địch World Cup lừng danh, hay Chiêm Hồng Thái tay cơ trẻ đang lên, hay Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Nhất Hoà đều sớm giành vé đi tiếp. Ngoài ra, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực cũng làm tăng thêm sức nóng cho cuộc đua đến ngôi vương tại giải lần này.

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Tay cơ trẻ Chiêm Hồng Thái sớm giành vé đi tiếp tại VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026.

Không chỉ là sân chơi của các cơ thủ chủ nhà, Vòng chung kết còn thu hút 4 khách mời quốc tế cực kỳ chất lượng. Nổi bật nhất là Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) - cơ thủ đẳng cấp châu Âu đang chễm chệ trong top 20 bảng xếp hạng UMB thế giới. Đại diện Hàn Quốc có 3 cái tên đáng gờm gồm: Kang Ja In - gương mặt quen thuộc tại các chặng World Cup, Park Jeongu và tài năng trẻ sinh năm 2008 Kim Dohyeon - minh chứng cho thế hệ kế cận đầy tiềm năng của billiards xứ kim chi.

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Tay cơ huyền thoại Lý Thế Vinh tại VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay còn ghi dấu ấn đậm nét với sự góp mặt của hai bóng hồng: Nguyễn Đức Yến Sinh và Lê Thị Ngọc Huệ. Nằm trong 32 suất đặc cách, hai nữ cơ thủ này hứa hẹn sẽ mang đến những luồng gió mới, khẳng định bản lĩnh phái đẹp trước các đối thủ nam sừng sỏ.

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Nguyễn Văn Dương giành vé đi tiếp tại VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026.

Vòng chung kết sẽ diễn ra liên tục từ ngày 14 đến 16-8 tại Nhà hát HTV. Một không gian thi đấu đẳng cấp, hiện đại đã được thiết lập nhằm kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng chuyên môn và trải nghiệm truyền hình. Đột phá lớn nhất của giải năm nay là các trận đấu được truyền hình trực tiếp với công nghệ hình ảnh 4K sắc nét.

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Lực lượng trọng tài quốc gia góp phần thành công cho
﻿ VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026.

Với sự đồng hành chiến lược của nhà tài trợ Becamex IJC, giải đấu không chỉ là một sân chơi danh giá mà còn là bệ phóng vững chắc để Billiards Việt Nam cọ xát và nâng tầm quốc tế. Toàn bộ diễn biến của Vòng chung kết sẽ được Đài Truyền hình TP.HCM tường thuật trực tiếp trên các kênh HTV Thể thao, HTV1, HTV4 cùng các nền tảng số, mang trọn vẹn sức nóng của môn thể thao này đến từng gia đình.

DŨNG PHƯƠNG

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Khai mạc VCK Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026

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