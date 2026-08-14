Bóng ném TPHCM giành 2 ngôi vô địch giải trẻ quốc gia 2026

Các trận đấu cuối cùng tại giải bóng ném trẻ quốc gia 2026 đã xác định được những nhà vô địchh trong từng nội dung và đại điện của TPHCM có 2 tấm HCV.

Cầu thủ bóng ném thi đấu tại giải vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: VHF

Năm nay, giải đấu tiếp tục tranh tài nội dung nam, nữ dành cho nhóm tuổi U18 và U20. Chương trình tranh tài được diễn ra tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thế thao Quốc gia ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại ngày cuối tranh tài 13-8, các nội dung U20 nam và U20 nữ thi đấu lượt trân cuối cùng để phân định chiến thắng chung cuộc.

Tại trân đấu cuối cùng ở thể thức thi đấu vòng tròn tính thành tích tại nội dung nam nhóm tuổi U20, đội U20 TPHCM 1 đã thắng U20 Lào Cai với tỷ số 24-23.

Cầu thủ nam U20 TPHCM đã có ngôi vô địch xứng đáng tại giải năm nay. Ảnh: VHF

Chung cuộc tại U20 nam, đội TPHCM 1 giành ngôi vô địch cùng tấm HCV trong giải năm nay. Vị trí thứ nhì là đội Lào Cai còn hạng ba là đội TPHCM 2. Năm nay, đội TPHCM 1 lên ngôi vô địch với đội hình gồm các gương mặt Hoàng Dửng, Văn Hoàng, Lê Huy, Quách Duy, Hoàng Long, Minh Tiến, Gia Khang, Anh Kiệt, Minh Nhuận, Thành Nhân, Gia Khang, Đức Trí, Nhân Quý, Thanh Nam, Phương Nam và Chí Thanh.

Đối với các cuộc thi đấu U20 nữ, đội bóng ném trẻ Giai Lai đã giành HCV trong khi TPHCM có ngôi á quân cùng HCB. Ở nội dung U20 nữ, các đội Hà Nội và Tuyên Quang có HCĐ.

Trước đó, cuộc tranh tài dành cho U18 nam, nữ cũng được tổ chức để giới chuyên môn chứng kiến các trận đấu diễn ra hấp dẫn. Khép lại các trận đấu, về nữ, đội TPHCM giành HCV. Á quân là đội Gia Lai còn đồng hạng ba là Hà Nội và Tuyên Quang. Đối với U18 nam, đội Lào Cai giành HCV trong khi TPHCM 1 có HCB. Vị trí thứ ba là đội TPHCM 2.

MINH CHIẾN