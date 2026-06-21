4 cầu thủ TPHCM góp mặt đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sang Croatia dự giải thế giới 2026

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam từng giành HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Hôm nay 21-6, thành viên đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam lên đường dự giải vô địch thế giới 2026 được tranh tài tại Croatia.

Trong giải năm nay, HLV trưởng Huỳnh Minh Ngôn quyết định đăng ký 8 cầu thủ góp mặt. Trong đó, Thể thao TPHCM góp mặt 4 cầu thủ gồm Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Thị Mỹ Hằng, Lư Ngọc Trinh. 4 cầu thủ còn lại thuộc Thể thao Hà Nội gồm Hà Thị Hạnh, Đinh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Loan.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới. Lần gần nhất diễn ra năm 2024 và đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đứng hạng 9 chung cuộc.

HLV Huỳnh Minh Ngôn và các cầu thủ đã hoàn thành chương trình tập huấn tại Phan Thiết để sẵn sàng tới Croatia.

Giải năm nay sẽ thi đấu chính thức tại Zagreb (Croatia) từ ngày 23 tới 28-6 với nội dung nam và nữ. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam giành suất tham dự giải đấu trên nhờ thành tích vô địch châu Á năm 2025.

Lịch thi đấu tại giải năm nay. Ảnh: IHF

Nội dung bóng ném bãi biển nữ có 16 đội góp mặt vòng chung kết gồm Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ, Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin, Đức, Hà Lan, Việt Nam, Uruguay, Tây Ban Nha, quần đảo Cook, Puerto Rico và Croatia (chủ nhà).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam vào Bảng A cùng đội Đức, Hà Lan và Uruguay. Bảng B gồm Tây Ban Nha, Croatia, quần đảo Cook, Puerto Rico. Bảng C gồm Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ và Bảng D gồm Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin.

Các đội thi đấu vòng tròn tại vòng bảng sau đó chọn 3 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng để tiếp tục vòng bảng bảng lượt 2 (mỗi bảng 6 đội). Tiếp đó, 4 đội xuất sắc nhất của mỗi bảng lượt 2 sẽ giành quyền vào tứ kết và tranh suất bán kết, chung kết.

Thầy trò HLV Huỳnh Minh Ngôn sẽ gặp đội đương kim vô địch thế giới là Đức tại trận khởi đầu ngày 23-6 (lúc 12 giờ trưa, theo giờ địa phương). Tiếp đó vào tối ngày 23-6, chúng ta sẽ thi đấu với Hà Nội. Ngày 24-6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thi đấu với Uruguay.

MINH CHIẾN