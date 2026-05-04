Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam thi đấu cùng đương kim vô địch thế giới Đức

Các cầu thủ bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ phải đọ sức với đội đương kim vô địch Đức ở vòng bảng giải vô địch thế giới 2026.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vô địch thế giới vào tháng 6 tại Croatia. Ảnh: MINH MINH

Liên đoàn bóng ném thế giới – IHF đã thực hiện bốc thăm bảng đấu tại giải vô địch bóng ném bãi biển thế giới 2026. Giải năm nay tổ chức tại Zagreb (Croatia) từ ngày 23 tới 28-6 với nội dung nam và nữ.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã giành được suất tham dự giải đấu trên nhờ thành tích vô địch châu Á 2025.

Nội dung bóng ném bãi biển nữ có 16 đội giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch thế giới 2026 gồm Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ, Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin, Đức, Hà Lan, Việt Nam, Uruguay, Tây Ban Nha, quần đảo Cook, Puerto Rico và Croatia (chủ nhà).

Ban tổ chức đã bốc thăm 4 bảng đấu đối với các đội. Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội Đức, Hà Lan và Uruguay. Bảng B có Tây Ban Nha, Croatia, quần đảo Cook, Puerto Rico. Bảng C có Na Uy, Hy Lạp, Brazil, Mỹ. Bảng D gồm Argentina, Đan Mạch, Philippines, Benin.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng ném bãi biển Đức đang là đương kim vô địch thế giới. Họ từng thắng đội Argentina tại chung kết năm 2024. Theo quy định, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tại vòng bảng sau đó chọn 3 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng để tiếp tục vòng bảng bảng lượt 2 (mỗi bảng 6 đội). Tiếp đó, 4 đội xuất sắc nhất của mỗi bảng lượt 2 sẽ giành quyền vào tứ kết và tranh suất bán kết, chung kết.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới. Trong lần gần nhất diễn ra năm 2024, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã xếp hạng 9 chung cuộc.

Kết quả bốc thăm được IHF công bố. Ảnh: IHF

Vừa qua, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam đã giành kết quả khích lệ là tấm HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc. Tại đây, các cầu thủ của HLV Huỳnh Minh Ngôn đã thắng 2-1 đội chủ nhà Trung Quốc để lên ngôi vô địch. Kết thúc Đại hội, các cầu thủ đã về nước và tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026.

MINH CHIẾN