Đại hội TDTT TPHCM 2026: Ấn tượng từ các khán đài

Môn futsal tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, trở thành chương trình thi đấu thu hút đông đảo người hâm mộ nhất kể từ khi đại hội khởi tranh, tạo nên bầu không khí sôi nổi hiếm thấy trong phong trào futsal thành phố những năm gần đây.

Dưới cái nóng chói chang đầu mùa hạ, hàng trăm khán giả vẫn kiên nhẫn đến Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng từ sớm, lấp kín khán đài. Từng pha bóng, cú dứt điểm hay pha cứu thua xuất thần đều nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò không dứt.

Thậm chí, trận chung kết giữa Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Trung Mỹ Tây, hàng ngàn người đổ về đã vượt xa sức chứa của nhà thi đấu.

Ban tổ chức đã linh hoạt bố trí thêm chỗ ngồi dọc theo đường biên, công tác an ninh được đảm bảo, khán giả cổ vũ văn minh, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ đi dọc khán đài để cảm ơn cổ động viên tạo nên một hình ảnh đẹp.

Trận chung kết môn futsal nam giữa hai đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam và Trung Mỹ Tây (ẢNH: HỮU THÀNH)

“Chúng em là dân chơi futsal phong trào, chủ yếu rèn luyện để có sức khỏe học tập và làm việc bán thời gian, đâu dám nghĩ có ngày được đối đầu với các thần tượng như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát... Chắc cả đời mới có một lần cơ hội hiếm hoi như vậy”, thủ môn Trần Trọng Tín, đội Phú Lâm Đại học Việt Đức, dí dỏm chia sẻ sau trận đấu cùng các cầu thủ futsal chuyên nghiệp Thái Sơn Nam.

Đến với sân chơi cấp thành phố, mỗi vận động viên (VĐV) mang trong mình một câu chuyện riêng.

Như Phú Lâm Đại học Việt Đức là một ví dụ của phong trào thể thao học đường. Nhà trường đã xin phép phường Phú Lâm để đại diện tham dự đại hội, mời HLV futsal chuyên nghiệp về huấn luyện.

Đội thi đấu hết mình, tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng và hạnh phúc tột độ khi... ghi bàn vào lưới thủ môn đội tuyển futsal Việt Nam Hồ Văn Ý. Ngay sau trận, các bạn trẻ Phú Lâm đã chạy đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng Văn Ý, Châu Đoàn Phát...

“Hy vọng thông qua những sân chơi như Đại hội TDTT TPHCM, các VĐV phong trào, đặc biệt là bạn trẻ, sẽ học hỏi thêm, giữ vững đam mê và biết đâu trong tương lai sẽ có thêm nhiều gương mặt từ phong trào vươn lên chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, truyền lửa để futsal Việt Nam ngày càng phát triển hơn”, tuyển thủ futsal Việt Nam Hồ Văn Ý nhấn mạnh.

Đại hội TDTT TPHCM từ lâu đã trở thành cầu nối giữa phong trào và chuyên nghiệp. Việc các VĐV phong trào được thi đấu, cọ xát với những tuyển thủ quốc gia đã trở thành nét đặc trưng của đại hội.

Chính điều này góp phần nuôi dưỡng đam mê, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ cơ sở. Nhờ đó, phong trào thể thao cũng được “kích cầu” một cách tự nhiên, từ trên khán đài đến xuống sàn đấu.

Như tại Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu, thời điểm diễn ra môn bơi và lặn, không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những bậc phụ huynh đồng hành cùng kình ngư trẻ. Lịch thi đấu kéo dài từ sáng đến tối muộn, nhà lại xa, nên nhiều phụ huynh mang theo thức ăn, nước uống để tiếp sức cho con.

Câu chuyện của bà Nguyễn Hồng Vân (54 tuổi), mẹ của tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino, là một lát cắt tiêu biểu. Mỗi giải đấu là một hành trình đầy ắp kỷ niệm để người mẹ được đồng hành cùng sự trưởng thành của con trai. Bà Vân trải lòng, gia đình đôi khi chính là “huy chương” tinh thần quý giá nhất để VĐV tiếp tục hành trình theo đuổi con đường thể thao nhà nghề.

HỮU THÀNH