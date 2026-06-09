Khởi tranh FIFAe Nations League 2026

Ngày 9-6, đội tuyển eFootball Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại Week 2 FIFAe Nations League 2026 – giải đấu cấp đội tuyển quốc gia thuộc hệ thống FIFAe do FIFA và Konami phối hợp tổ chức trên nền tảng eFootball. Đây là sân chơi quy tụ những tuyển thủ xuất sắc đại diện cho các Liên đoàn thành viên FIFA trên toàn thế giới, cạnh tranh cơ hội tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống FIFAe.

Tại Week 2 nội dung eFootball Mobile thể thức 2v2, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Ấn Độ, Kyrgyzstan và Myanmar. Theo lịch thi đấu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Kyrgyzstan lúc 17 giờ, Myanmar lúc 17g30 và Ấn Độ lúc 18 giờ ngày 9-6.

Đại diện Việt Nam tham dự giải đấu lần này gồm 6 tuyển thủ được tuyển chọn từ các giải đấu và vòng tuyển chọn quốc gia. Nổi bật trong số đó là bộ đôi Trần Anh Tuấn và Lê Đỗ Duy Quang – những nhà vô địch vòng tuyển chọn FIFAe 2v2. Trần Anh Tuấn từng vô địch giải Vietnam ProScrims, giành hạng Ba Rising Cup SS3 và hạng Ba EFV250 tháng 3/2026. Trong khi đó, Lê Đỗ Duy Quang Á quân Rising Cup SS4 trước khi đăng quang tại vòng tuyển chọn FIFAe 2v2.

Đội tuyển cũng sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm với sự góp mặt của Trần Văn Kháng và Trần Văn Kiến, bộ đôi giành ngôi Á quân vòng tuyển chọn FIFAe 2v2. Bên cạnh đó là nhà vô địch Coop SS1 và Á quân Master Phạm Minh Quang, cùng nhà vô địch vòng tuyển chọn FIFAe lần thứ nhất Nguyễn Hoàng Tấn Lực.

FIFAe Nations League 2026 được tổ chức theo nhiều tuần thi đấu nhằm xác định các đội tuyển giành quyền tham dự FIFAe Continental Championship. Khu vực Đông Á có tổng cộng 6 suất tham dự vòng đấu châu lục, trong đó 4 suất dành cho các đội tuyển có thành tích ổn định nhất xuyên suốt chiến dịch Nations League và 2 suất được trao cho những đội đạt thành tích cao nhất tại Week 3. Vì vậy, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bảng C được đánh giá hứa hẹn nhiều thử thách khi quy tụ những đối thủ giàu tiềm năng của khu vực và châu lục. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm khẳng định vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đội tuyển eFootball Việt Nam được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện tích cực ngay trong ngày ra quân, tạo nền tảng thuận lợi cho hành trình chinh phục các mục tiêu tại FIFAe Nations League 2026.

Các trận đấu của đội tuyển eFootball Việt Nam tại FIFAe Nations League 2026 sẽ được cập nhật liên tục trên các nền tảng truyền thông chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA).

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