Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM khảo sát công tác phát triển TDTT

Ngày 10-6, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long cùng đoàn công tác đã khảo sát tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau quá trình triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020".

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Ảnh: THANH TÙNG

Tham gia đoàn còn có đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, Sở VH-TT TPHCM...

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (phường Phú Thọ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH-TT TPHCM, trên cơ sở tổ chức lại từ các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ, CLB Bơi lặn Phú Thọ.

Đồng chí Nguyễn Việt Long (trái) khảo sát bên trong Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ. Ảnh: THANH TÙNG

Theo ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, sau thời gian triển khai Nghị quyết 08, đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nổi bật ở đào tạo thể thao thành tích cao, tổ chức thi đấu, phát triển thể thao quần chúng, ứng dụng khoa học - y học thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa.

Khảo sát tại khu vực hồ bơi CLB bơi lặn Phú Thọ. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, đoàn đã khảo sát thực tế tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ, CLB Bơi lặn Phú Thọ và Phòng Khoa học - Y học thể thao trực thuộc trung tâm. Đây là những địa điểm nổi bật của thể thao TPHCM, công trình trọng điểm đang được cải tạo, nâng cấp nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào tháng 11 tới. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận tiến độ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất được triển khai tích cực; điều kiện tập luyện, sinh hoạt của vận động viên (VĐV) từng bước được cải thiện.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa (phải) giới thiệu các trang thiết bị sẽ được lắp đặt tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. Ảnh: THANH TÙNG

Khu vực phòng ở của các VĐV tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ. Ảnh: THANH TÙNG

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng khoa học thể thao nhằm cải thiện thành tích VĐV. Ông bày tỏ tin tưởng, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và chuyên môn, TPHCM sẽ sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đồng chí Nguyễn Việt Long khảo sát và nghe giới thiệu về Phòng Khoa học - Y học thể thao trực thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Lý Đại Nghĩa chia sẻ thêm, thời gian tới đơn vị định hướng phát triển theo ba mục tiêu chính: duy trì, tìm kiếm và phát triển tài năng thể thao đỉnh cao; mở rộng, chia sẻ các giá trị khoa học - công nghệ thể thao phục vụ cộng đồng; từng bước hình thành hệ sinh thái về kinh tế thể thao để có thể tự chủ và phát triển trong thời đại mới.

Đồng chí Nguyễn Việt Long phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng ngày, đoàn khảo sát tại một số địa phương như xã Hóc Môn, Nhà Bè và phường Bình Lợi Trung. Tại đây, các địa phương đã báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 08, trong đó phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hệ thống thiết chế thể thao cơ sở từng bước được đầu tư, nhiều câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Việt Long đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, qua đó phát triển phong trào TDTT sâu rộng, bền vững, gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

NGUYỄN ANH