Các môn khác

Tuyển karate Việt Nam dự kiến góp mặt 20 võ sĩ tranh tài vô địch châu Á 2026

SGGPO

Đội tuyển karate Việt Nam đã lên kế hoạch cử lực lượng tốt nhất tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào tuần tới.

Tuyển thủ Khuất Hải Nam là một trong những VĐV đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Khuất Hải Nam là một trong những VĐV đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, giải karate vô địch châu Á 2026 được tổ chức tại Indonesia và sẽ khởi tranh vào ngày 18-6. Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam đã lên danh sách 20 võ sĩ ở các nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) góp mặt tranh tài.

Trong đó, nhiều tuyển thủ có chuyên môn tốt của đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục được đăng ký tham dự giải như Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Chu Văn Đức, Nguyễn Ngọc Trâm, Khuất Hải Nam, Phạm Minh Đức, Trần Lê Tấn Đạt…

Hiện tại, đội tuyển karate Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Ban huấn luyện cho biết tất cả võ sĩ được giữ tinh thần ổn định để sẵn sàng nhập cuộc giải vô địch châu Á 2026. Đây sẽ là chương trình thi đấu quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm nay cả đội tuyển karate Việt Nam. Giải vô địch châu Á 2026 còn là cơ hội để Ban huấn luyện cùng võ sĩ karate Việt Nam nắm bắt các đối thủ trong châu lục trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20.

Năm ngoái, đội tuyển karate Việt Nam đã giành 4 huy chương tại giải vô địch châu Á 2025 (3 HCV, 1 HCĐ). Trong đó, các nội dung mang về HCV cho đội tuyển karate Việt Nam là kata đồng đội nữ, kumite đồng đội nữ và 55kg nữ (Hoàng Thị Mỹ Tâm). Nhiều gương mặt chủ lực từng thi đấu tại giải vô địch châu Á năm 2025 vẫn tiếp tục tham dự giải đấu năm nay ở Indonesia.

Năm nay, các đội sẽ họp chuyên môn để bốc thăm kỹ thuật trước khi giải bắt đầu ở ngày 18-6. Ban tổ chức cho biết đã có 412 VĐV của 33 đội tuyển trong châu lục đăng ký tranh tài.

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MINH CHIẾN

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