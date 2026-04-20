Giành 14 HCV, đội TPHCM 1 xếp nhất giải vô địch câu lạc bộ karate miền Nam

Các võ sĩ karate của thể thao TPHCM đã thi đấu xuất sắc để giữ vị trí số 1 toàn đoàn tại giải vô địch câu lạc bộ karate miền Nam năm 2026.

Đội karate TPHCM 1 đã xuất sắc giành vị trí đứng nhất toàn đoàn trong giải đấu năm nay được diễn ra tại Cần Thơ. Ảnh: VŨ SƠN

Ngày tranh tài 20-4 đã khép lại các nội dung cuối cùng của giải năm nay được diễn ra ở Cần Thơ. Giải đấu đã thu hút đông đảo võ sĩ karate của khu vực phía Nam góp mặt.

Giải đấu đã chứng kiến hơn 400 võ sĩ tới từ các câu lạc bộ của các đơn vị An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ tham gia. VĐV đã thi đấu tranh tranh 75 bộ huy chương dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) cá nhân, đồng đội trong các hạng cân của lứa tuổi gồm 10-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

Đội TPHCM 1 đã giành vị trí số 1 với thành tích 14 HCV, 11 HCB và 14 HCĐ. Các VĐV quan trọng của karate TPHCM đã được tham dự giải và thể hiện phong độ tốt nhất qua đó giúp đội nhà chiếm ưu thế ở nhiều nội dung tranh tài.

Ở giải lần này, vị trí thứ nhì thuộc về đội Cần Thơ 1 với 13 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ. Hạng 3 là đội Tân Uyên (TPHCM) với 9 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ.

Trong giải lần này, đội karate TPHCM 2 giành được 2 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ qua đó đứng hạng 11. Đội TPHCM 3 có 1 HCB, 2 HCĐ xếp hạng 13.

Trước đó, Cục TDTT Việt Nam đã tổ chức giải vô địch câu lạc bộ karate miền Bắc năm 2026 vào giữa tháng 3 tại Hải Phòng. Ở giải này, đội Hà Nội đã xếp nhất với 17 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.

Sau giải tại miền Bắc và miền Nam, Cục TDTT Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức giải vô địch câu lạc bộ karate miền Trung-Tây Nguyên vào tháng 5 tại Hà Tĩnh.

MINH CHIẾN