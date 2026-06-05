Đà Nẵng tổ chức Giải Pickleball học sinh, sinh viên 2026 tranh cúp FPT City

Ngày 5-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, Giải Pickleball học sinh, sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 tranh cúp FPT City sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-6.

Giải Pickleball học sinh, sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 – Tranh cúp FPT City sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-6

Giải đấu do Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường và phát triển môn pickleball trong giới trẻ.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức hướng đến mục tiêu khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể thao, tạo sân chơi giao lưu giữa các cơ sở giáo dục, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên trẻ có tiềm năng cho thể thao thành phố.

Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường THCS, THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn Đà Nẵng. Các nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ dành cho ba nhóm đối tượng: học sinh THCS, học sinh THPT và sinh viên.

Giải đấu hướng đến mục tiêu khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể thao

Điểm nổi bật của giải là việc ứng dụng nền tảng quản lý giải đấu số. Toàn bộ quy trình từ đăng ký trực tuyến, quản lý vận động viên, bốc thăm, xây dựng sơ đồ thi đấu, bố trí sân, cập nhật kết quả đến xếp hạng đều được vận hành trên hệ thống số của Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng.

Thông qua nền tảng này, vận động viên, phụ huynh, khán giả và các cơ quan báo chí có thể theo dõi lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng theo thời gian thực trên website chính thức của Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng.

PHẠM NGA