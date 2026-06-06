Gần 1000 HLV và VĐV karate tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Gần 1000 HLV, VĐV tham gia tranh tài giải karate vô địch trẻ quốc gia 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Lễ khai mạc giải karate vô địch trẻ quốc gia đã diễn ra sáng ngày 5-6 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, giải thu hút gần 1.000 HLV, VĐV của 31 đơn vị cả nước góp mặt tranh tài các nội dung đối với kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

“Giải đấu là dịp để võ sĩ karate trẻ cả nước tham gia thi đấu phát huy chuyên môn sau quá trình tập luyện. Cũng từ giải karate trẻ vô địch quốc gia, chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng để tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn trong tương lai”, phụ trách bộ môn karate (Cục TDTT Việt Nam) – ông Vũ Sơn Hà trao đổi.

Năm nay, giải đấu tiếp tục đưa vào chương trình tranh tài các nội dung cá nhân, đồng đội của kumite, kata theo 4 nhóm tuổi nam, nữ gồm 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 và 18-22. Trong giải, các tuyển thủ của đội tuyển karate quốc gia được trở về đơn vị chủ quản thi đấu theo nội dung của mình.

Trên thực tế, giải vô địch trẻ quốc gia là cuộc tranh tài chuyên môn cao nhất dành cho các võ sĩ trẻ của karate Việt Nam. Từ đây, thể thao Việt Nam đã phát hiện ra nhiều gương mặt triển vọng và sau đó thành danh trở thành những lứa võ sĩ karate có trình độ của thể thao nước nhà. “Năm nay là năm thứ 32 giải được tổ chức, điều đó cho thấy giá trị truyền thống của giải. Chúng tôi nhìn nhận rằng, VĐV trẻ được thi đấu sẽ phát huy hết chuyên môn của mình cũng như tìm kiếm cơ hội góp mặt ở các đội tuyển quốc gia trong tương lai”, đại diện Ban trọng tài chuyên môn của giải bày tỏ.

Môn karate đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic trẻ 2026 sẽ tranh tài vào tháng 10 tại Senegal. Điều đó mở ra cơ hội để võ sĩ karate trẻ của Việt Nam nói riêng tìm tấm vé tham dự. Năm ngoái, dự kiến chúng ta sẽ có lực lượng tham dự giải vô địch trẻ châu Á 2026 (tháng 9) và vô địch trẻ thế giới 2026 (tháng 10).

Giải vô địch trẻ quốc gia 2026 được tổ chức từ ngày 5-6 đến ngày 12-6. Năm ngoái, đội karate trẻ TPHCM giành được 6 HCV qua các nội dung tham dự. Năm nay, võ sĩ karate trẻ TPHCM tập trung phấn đấu nâng cao thành tích để có kết quả cao nhất.

MINH CHIẾN