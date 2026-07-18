Tuyển thủ bi sắt TPHCM giành hạng nhì giải vô địch trẻ quốc gia với thành tích 3 HCV

Các bi thủ cả nước đã kết thúc tranh tài giải vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia 2026 để đạt những tấm HCV chung cuộc.

Các VĐV bi sắt trẻ trong cả nước đã tranh tài giải năm nay. Ảnh: TTXVN

Hơn 100 bi thủ của 11 đơn vị trong cả nước đã khép lại giải đấu năm nay vào ngày 18-7 với những trận chung kết hấp dẫn tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện TDTT Hà Nội.

Trong giải năm nay, Cục TDTT Việt Nam cùng Ban tổ chức chủ nhà Hà Nội đưa vào tranh tài 15 bộ huy chương tại giải gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ kỹ thuật nam nữ, kỹ thuật đôi nam nữ, bộ 3 nam, bộ 3 nữ theo các nhóm tuổi.

Với sự tập trung thi đấu, các bi thủ trẻ của TPHCM đã góp mặt tại 4 trận chung kết của giải. Trong chung kết đơn nam nhóm tuổi 17-20, bi thủ Lê Trọng Giàu (TPHCM) đã tranh tài trước Trần Hoàng Phúc (Vĩnh Long) và bằng những kỹ thuật tốt nhất, gương mặt trẻ của Thể thao TPHCM giành chiến thắng và có HCV.

Trong khi đó tại chung kết kỹ thuật nam nhóm tuổi 11-16, 2 bi thủ của TPHCM đã thi đấu trận chung kết tranh vô địch là Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Hoàng Mỹ. Kết thúc trận đấu, Văn Toàn đã là người đoạt ngôi vô địch. Ở chung kết đôi nam nhóm tuổi 11-16, cặp bi thủ Nguyễn Hoàng Mỹ/Trần Quốc Hạo (TPHCM) đã thắng thuyết phục Nguyễn Việt Long/Nguyễn Anh Đức (Hà Nội) để có HCV lần này.

Ở cuộc đấu khác, VĐV Nguyễn Ngọc Như của TPHCM đã vào chung kết nội dung kỹ thuật nữ nhóm tuổi 11-16 nhưng không có chiến thắng trước Thạch Thị Anh Thư (Vĩnh Long), do đó nhận HCB.

Ở giải đấu, Ban tổ chức cũng ghi nhận một số kết quả HCV đáng chú ý từ nỗ lực thi đáu của Sơn Thiên Bảo (Vĩnh Long, đơn nam nhóm tuổi 11-16), Lê Minh Quân (Đà Nẵng, kỹ thuật nam nhóm tuổi 17-20), Trương Gia Hỷ/Danh Hoàng Lực (Quân đội, đôi nam nhóm tuổi 17-20), Lê Ngọc Anh (Đồng Tháp, đơn nữ nhóm tuổi 11-16), Lục Hải Yến (Thanh Hóa, đơn nữ nhóm tuổi 17-20), Nguyễn Phương Vân (Hà Nội, kỹ thuật nữ nhóm tuổi 11-16), Nguyễn Tường Vy/Nguyễn Ngọc Ánh (Hà Nội, đôi nữ nhóm tuổi 11-16), Sơn Thị Đa Ra/Lê Phạm Thúy Huỳnh (Vĩnh Long, đôi nữ nhóm tuổi 17-20).

Chung cuộc, đội TPHCM đứng hạng nhì với 3 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Dẫn đầu toàn đoàn là đội Vĩnh Long với 3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ trong khi hạng 3 là đội chủ nhà Hà Nội với 3 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ. Năm nay, 11 đội tham dự đều có VĐV giành được huy chương.

MINH CHIẾN