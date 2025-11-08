Đội tuyển bi sắt Việt Nam giành 2 HCĐ đầu tiên tại giải vô địch châu Á 2025

Đội tuyển bi sắt Việt Nam đã giành được những tấm huy chương đầu tiên tại giải vô địch châu Á 2025 tổ chức ở Malaysia.

Các bi thủ của Việt Nam quyết tâm thi đấu để giành kết quả tốt nhất. Ảnh: ĐOÀN TUẤN

16 bi thủ tốt nhất của Việt Nam đã có mặt tại Malaysia bước vào tranh tài giải vô địch châu Á 2025 nhằm đạt thành tích tốt nhất cũng như hướng tới sự chuẩn bị SEA Games 33-2025.

Liên đoàn bi sắt châu Á cho biết, giải tranh tài các nội dung vô địch bộ ba nam, bộ ba nữ, kỹ thuật nam, nữ và nhóm tuổi trẻ. Tham dự giải lần này, các đội của Đông Nam Á góp mặt gồm Malaysia (chủ nhà), Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippines và Brunei.

Mục tiêu của đội tuyển bi sắt Việt Nam hướng tới là phấn đấu giành HCV tại giải vô địch châu Á 2025. Các bi thủ Việt Nam tham gia thi đấu gồm Minh Luân, Ngô Ron, Ngọc Kiệt, Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền, Ánh Lan, Thu Thảo, Kim Thanh, Như Ý, Thúy Kiều, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Hoàng Phúc, Văn Toàn, Ngọc Diệp, Thanh Trà. Cách đây 1 năm, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã giành 1 HCV nội dung đôi nữ tại giải vô địch châu Á 2024.

Trong nội dung đầu tiên là kỹ thuật nam và kỹ thuật nữ, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã giành 2 tấm HCĐ. Tại nội dung kỹ thuật nam, bi thủ Nguyễn Văn Dũng của Việt Nam lọt vào bán kết nhưng thua Khamdee Ratchata (Thái Lan) vì vậy có vị trí đồng hạng ba. Ở nội dung kỹ thuật nữ, bi thủ Thạch Thị Ánh Lan cũng nhận HCĐ do thua tại bán kết trước Nuri Sabti (Malaysia). Giải bi sắt vô địch châu Á 2025 sẽ thi đấu tới ngày 10-11.

Trong kết quả mới nhất, bi sắt Việt Nam đã có 2 đội vào bán kết nội dung bộ 3 nữ và sẽ tranh 1 suất góp mặt chung kết giải lần này.

MINH CHIẾN