Ban tổ chức SEA Games 33 chưa đưa ra thông báo cuối cùng về môn bi sắt

Lúc này, việc tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 hay không sẽ chờ quyết định chính thức của quốc gia chủ nhà Thái Lan.

Môn bi sắt SEA Games 33-2025 sẽ sớm có thông báo trong thời gian tới. Ảnh: BVHTTDL

Đại diện bộ môn bi sắt (Cục TDTT Việt Nam) cho biết tới lúc này, chúng ta chưa nhận văn bản thông báo chính thức của Ban tổ chức SEA Games 33-2025 về việc có hay không việc sẽ tổ chức môn này tại Đại hội. Tất cả đang chờ quyết định chính thức khi Ban tổ chức SEA Games 33-2025 ban hành thông báo.

Trong kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam có đăng ký tham dự bi sắt tại Thái Lan.

Ngày 25-9 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ Thái Lan đã làm việc cùng Bộ du lịch và Thể thao Thái Lan, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) để giải quyết việc Liên đoàn bi sắt thế giới không cho phép SEA Games 33 Lan được tổ chức môn bi sắt.

Văn bản được Liên đoàn bi sắt thế giới – WPBF gởi đến Ban tổ chức SEA Games 33-2025 (ngày 20-9 trên văn bản) đã ghi rõ dù đã chấp thuận quyết định của Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCTT) chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt (Pentanque Sports Independence Committee) làm việc thay Liên đoàn bi sắt Thái Lan - PAT tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 tuy nhiên việc nhân sự Liên đoàn bi sắt Thái Lan vẫn để cựu chủ tịch – ông Praphanphat làm việc là không được WPBF chấp thuận.

Trong thời gian tới, Ủy ban Olympic Thái Lan và các đơn vị liên quan sẽ làm việc khẩn trương với Liên đoàn bi sắt thế giới nhằm giải quyết cụ thể sự việc.

Môn bi sắt SEA Games 33-2025 dự kiến đưa vào tranh tài 11 nội dung với 5 nội dung nam, 5 nội dung nữ và 1 nội dung đôi phối hợp nam nữ.

MINH CHIẾN