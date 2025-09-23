Môn bi sắt đối diện nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 33

Bi sắt đứng trước việc không được tổ chức tại SEA Games 33-2025. Ảnh: THÀNH AN

Văn bản được Liên đoàn bi sắt thế giới – WPBF gởi đến Ban tổ chức SEA Games 33-2025 (ngày 20-9 trên văn bản) đã ghi rõ dù đã chấp thuận quyết định của Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCTT) chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt (Pentanque Sports Independence Committee) làm việc thay Liên đoàn bi sắt Thái Lan - PAT tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 tuy nhiên việc nhân sự Liên đoàn bi sắt Thái Lan vẫn để cựu chủ tịch – ông Praphanphat làm việc là không được WPBF chấp thuận.

Thông báo của WPBF có đoạn: “Chính vì vậy WPBF loại PAT khỏi các chương trình của Liên đoàn thế giới. WPBF cũng khuyến cáo rằng Cơ quan thể thao Thái Lan (Sport Authority of Thailand) từ chối áp dụng các thỏa thuận đã đạt được trong Ủy ban này dù một số thành viên của tổ chức đã tham gia vào các cuộc thảo luận. Các nhà lãnh đạo của tổ chức này đã tiếp tay cho những hành động mà Chủ tịch đang bị chỉ trích…

Do đó, chúng tôi không thể chấp nhận việc môn petanque (bi sắt), vốn được thực hành trên toàn thế giới và được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức công nhận, bị những cá nhân không xứng đáng lợi dụng làm cớ nuôi dưỡng những gì họ coi là nguồn thu nhập, trong khi họ không đủ năng lực, khả năng quản lý tốt các nội dung petanque tại các kỳ SEA Games trong tương lai. Vì vậy, WPBF từ chối ủng hộ việc tổ chức môn bi sắt trong khuôn khổ SEA Games 33-2025. Chúng tôi thông báo tới tất cả các liên đoàn bi sắt tham gia sự kiện này rằng bất kỳ thành viên nào của Liên đoàn tham gia trong khuôn khổ SEA Games sắp tới dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị cấm tham gia tất cả các cuộc thi thế giới trong 2 năm, cho tới SEA Games tiếp theo tại Malaysia năm 2027…”.

Môn bi sắt của SEA Games 33-2025 dự kiến diễn ra từ ngày 10 tới 15-12. Dự kiến, môn này tổ chức 11 nội dung với 4 dành cho nam, 4 dành cho nữ và 3 dành cho hỗn hợp nam nữ. Nếu môn bi sắt được tổ chức, phiên họp kỹ thuật trước khi tranh tài sẽ diễn ra ngày 9-12. Thể thao Việt Nam dự kiến có đăng ký thi đấu môn bi sắt tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN