Các môn khác

Môn bi sắt vẫn tổ chức thi đấu tại SEA Games 33

SGGPO

Sau nhiều nghi ngại có thể bị loại bỏ, Ban tổ chức SEA Games 33 khẳng định bi sắt vẫn nằm trong chương trình thi đấu chính thức.

Môn bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33-2025 và thể thao Việt Nam sẽ chọn lực lượng tốt nhất tham dự. Ảnh: THÀNH AN
Môn bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33-2025 và thể thao Việt Nam sẽ chọn lực lượng tốt nhất tham dự. Ảnh: THÀNH AN

Thông báo do Hội đồng thể thao Đông Nam Á đưa ra cụ thể ngày 4-9 để chấp thuận môn bi sắt được diễn ra tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, Liên đoàn bi sắt Thái Lan (PAT) không được phép tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 do những vướng mắc đối với Liên đoàn bi sắt thế giới.

Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCTT) đã chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt (Pentanque Sports Independence Committee) làm việc thay PAT tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Về điều này, Hội đồng thể thao Đông Nam Á chấp thuận do vậy bi sắt vẫn nằm trong chương trình của SEA Games 33-2025.

Trước đó, nhiều quốc gia đã lo lắng trước khả năng môn bi sắt có thể bị loại khỏi chương trình SEA Games 33-2025. Tuy nhiên với thông báo chính thức vào ngày 4-9, môn này vẫn diễn ra theo quy định.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 dự kiến đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương môn bi sắt gồm kỹ thuật nam, cá nhân nam, đôi nam, bộ 3 nam; kỹ thuật nữ, cá nhân nữ, đôi nữ, bộ 3 nữ; đôi nam-nữ, đồng đội 2 nam-1 nữ, đồng đội 2 nữ-1 nam.

Tại SEA Games 32-2023 tại Campuchia, môn bi sắt có 7 quốc gia tham dự (Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Lào, Malaysia, Myanmar). Chúng ta giành được 7 huy chương nhưng không có tấm HCV nào (2 HCB, 5 HCĐ). Đội Thái Lan đã giành 6 HCV trong kỳ Đại hội trên.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bi sắt SEA Games 33 thể thao Việt Nam SEA Games 33-2025 bi sắt Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn