Môn bi sắt vẫn tổ chức thi đấu tại SEA Games 33

Sau nhiều nghi ngại có thể bị loại bỏ, Ban tổ chức SEA Games 33 khẳng định bi sắt vẫn nằm trong chương trình thi đấu chính thức.

Môn bi sắt vẫn được tổ chức tại SEA Games 33-2025 và thể thao Việt Nam sẽ chọn lực lượng tốt nhất tham dự. Ảnh: THÀNH AN

Thông báo do Hội đồng thể thao Đông Nam Á đưa ra cụ thể ngày 4-9 để chấp thuận môn bi sắt được diễn ra tại SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, Liên đoàn bi sắt Thái Lan (PAT) không được phép tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 do những vướng mắc đối với Liên đoàn bi sắt thế giới.

Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCTT) đã chỉ định Ủy ban độc lập thể thao bi sắt (Pentanque Sports Independence Committee) làm việc thay PAT tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Về điều này, Hội đồng thể thao Đông Nam Á chấp thuận do vậy bi sắt vẫn nằm trong chương trình của SEA Games 33-2025.

Trước đó, nhiều quốc gia đã lo lắng trước khả năng môn bi sắt có thể bị loại khỏi chương trình SEA Games 33-2025. Tuy nhiên với thông báo chính thức vào ngày 4-9, môn này vẫn diễn ra theo quy định.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 dự kiến đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương môn bi sắt gồm kỹ thuật nam, cá nhân nam, đôi nam, bộ 3 nam; kỹ thuật nữ, cá nhân nữ, đôi nữ, bộ 3 nữ; đôi nam-nữ, đồng đội 2 nam-1 nữ, đồng đội 2 nữ-1 nam.

Tại SEA Games 32-2023 tại Campuchia, môn bi sắt có 7 quốc gia tham dự (Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Lào, Malaysia, Myanmar). Chúng ta giành được 7 huy chương nhưng không có tấm HCV nào (2 HCB, 5 HCĐ). Đội Thái Lan đã giành 6 HCV trong kỳ Đại hội trên.

MINH CHIẾN