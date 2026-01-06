Moses Itauma tin sở trường của Jermaine Franklin là những thứ anh cần đối mặt và chứng minh

Moses Itauma tin rằng Jermaine Franklin sẽ đặt ra cho anh những câu hỏi mà anh chưa từng phải trả lời trong quá trình phát triển sự nghiệp khi cả 2 võ sĩ sắp sửa đối đầu tại sàn đài Co-op Live Arena - ở Manchester (Anh quốc) vào ngày 24-1 sắp tới.

Itauma (áo trắng đen) sẽ đấu Franklin ngày 24-1 tới đây

Trên lý thuyết, đối thủ người Mỹ biệt danh là “989 Assassin” (24-2-0, 15KO) hứa hẹn mang đến cho Itauma bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về năng lực, nhưng nhiều người cho rằng Franklin đơn giản chỉ là thước đo sự tiến bộ của võ sĩ 21 tuổi người Anh, hơn là một mối đe dọa thực sự đối với Kỷ lục bất bại của anh.

Tất nhiên, Itauma (13-0, 11 KO) không đồng ý với lý thuyết đó, nghe nó kiểu như là: “hơi yêu yếu”. “Tôi thực sự nghĩ đó là một bài kiểm tra về đối thủ”, Itauma khẳng định ngay ở trong một cuộc phỏng vấn bàn tròn gần đây nhất, được Tạp chí The Ring tổ chức thực hiện - trong những ngày đầu của năm mới 2026 này.

Cho đến nay, võ sĩ hạng nặng xếp hạng 7 của The Ring đã dễ dàng vượt qua một loạt các đối thủ yếu và những cái tên khá mờ nhạt, nhưng Franklin sẽ đến với nước Anh sau chiến thắng xuất sắc nhất sự nghiệp trước Ivan Dychko “bất bại trước đó” và vẫn đang ở đỉnh cao phong độ ở tuổi 32 (sinh tháng 20-1993).

Võ sĩ đến từ Michigan chỉ từng bị đánh bại 2 lần bởi, Anthony Joshua “cơ bắp” và cả Dillian Whyte (“bại tướng” mới đây của Itauma) - nhưng là một Whyte thời đỉnh cao phong độ, chứ không phải Whyte “yếu nhớt” gần đây. Nên nhớ, để thắng được Franklin, AJ và Whyte đều cần đến điểm số sau 12 hiệp đấu...

Itauma được rất nhiều người kỳ vọng là Tương lai của làng đánh quyền hạng nặng; thậm chí sẽ là Kẻ thách thức cuối cùng dành cho “Minh chủ” Oleksandr Usyk trước khi anh này nghỉ hưu. Nhưng năng lực đọ quyền đường trường của anh chưa từng bị kiểm nghiệm, do anh chưa bao giờ bị kéo qua hiệp 2 suốt từ năm 2023.

Ở trong sự nghiệp phát triển từ tháng Giêng 2023 đến nay, Moses Itauma mới chỉ trải qua 2 trận đấu dài 6 hiệp đấu, đó là khi anh lần lượt thắng Kostiantyn Dovbyshchenko, rồi cả Kevin Nicolas Espindola trong tháng 3 và tháng 7-2023 (thắng điểm sau 6 hiệp). Hiện tại, anh có 9 trận thắng KO liên tiếp ngay hiệp 1 - hoặc hiệp 2.

Do vậy, Itauma hiểu rằng, việc gặp phải sự kháng cự nào đó ở trên con đường phiêu lưu đến trận tranh đai vô địch là rất quan trọng và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Franklin đầy quyết tâm sẽ phản kháng mạnh mẽ hơn bao giờ hết so với những đối thủ mà anh đã giành chiến thắng với kiểu một chiều trong quá khứ...

“Tôi thực sự nghĩ rằng đây có thể là trận đấu khó khăn nhất của mình. Lý do là vì những điểm mạnh của anh ấy, tôi vẫn còn nhiều nghi vấn. Trong khi đó, với Whyte, rất nhiều điểm yếu để khai thác. Demsey McKean, thành thật mà nói, dù anh ta đấu 12 hiệp Filip Hrgovic, cá nhân tôi không nghĩ giỏi lắm!”.

“Nhưng tôi thực sự cảm thấy Franklin là một võ sĩ chắc chắn rất đáng gờm, thế nên tôi đã sẵn sàng cho thách thức từ anh ấy”, Itauma khẳng định.

Đ.Hg.