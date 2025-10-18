Oleksandr Usyk: Không muốn đấu Moses Itauma, nhưng sẽ thượng đài đến năm 41 tuổi

Trả lời phỏng vấn với Ready To Fight gần đây, “Minh chủ tối thượng của làng quyền hạng nặng” - Oleksandr Usyk cho biết rằng, anh không muốn thượng đài với “Thần đồng” Moses Itauma, đồng thời cũng ấn định độ tuổi sẽ “treo găng gác quyền”...

Usyk chưa muốn đấu với Itauma và sẽ thượng đài đến năm 41 tuổi

Usyk (24-0, 15 KO) đã không thi đấu kể từ khi anh trở thành Nhà vô địch hạng nặng lần thứ 2 liên tiếp - với chiến thắng KO ngoạn mục ở hiệp 5 trước “Triple D” Daniel Dubois vào ngày 19-7-2025 tại SVĐ Wembley (London - Anh quốc).

Võ sĩ thuận tay trái khét tiếng người Ukraine, hiện là Đệ nhị quyền thủ không kể cân ở trên BXH của The Ring, hiện đang phải vật lộn với chấn thương lưng và sẽ không thể bảo vệ các đai vô địch 5 đai vô địch - cho đến năm 2026...

Ai sẽ là đối thủ tiếp theo của anh? Câu hỏi này đang khiến giới mộ điệu và giới truyền thông quan tâm sát sao. Tuy nhiên, một trận đấu đối thủ mới 20 tuổi - Ngôi sao trẻ triển vọng nhất là Itauma - không nằm trong kế hoạch của Usyk.

“Không, tôi sẽ không đấu với Itauma," Usyk nói với phóng viên Ready To Fight. “Cậu ta còn quá trẻ - lúc nào cũng chọc tôi. Chính cậu ta cũng nói là: Sẽ không đánh với ông già. Tôi không thể nói chính xác đối thủ tiếp theo là ai, vẫn đang quá trình thương lượng. Nếu tôi nói cho các anh biết tên thì tôi là nói dối!”.

Itauma (13-0, 11 KO) - thượng đài lần cuối cùng vào ngày 16-8-2025. Anh đã hạ KO “Ông già” Dillian Whyte ngay ở trong hiệp đầu tiên tại ANB Arena (Riyadh, Saudi Arabia). Sau Tyson Fury, Anthony Joshua, anh là cứu tinh cho nước Anh.

Moses Itauma: Ngôi sao mới nổi của nước Anh sẽ tiếp quản làng quyền hạng nặng? Chiến thắng TKO áp đảo của Moses Itauma trước “Quái hiệp” Dillian Whyte ngay ở hiệp 1 tại anb Arena (Saudi Arabia) hồi cuối tuần rồi biến Võ sĩ trẻ mới 20 tuổi người Anh - Moses Itauma trở thành Ngôi sao mới nổi. Tuy nhiên, anh có thể tiếp quản làng quyền hạng nặng hay không lại là chuyện khác!

Ngay sau trận đấu Itauma vs White, Turki Alalshikh - “Sếp sòng” của Riyadh Season, Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia và hiện là chủ sở hữu của The Ring bày tỏ rõ ý định để Itauma thượng đài so tài với lại Usyk.

Itauma của Chatham trước đây từng nói rằng anh coi việc đấu với Usyk là một tình huống “cả đôi bên cùng có lợi”, và lưu ý rằng - ngay cả khi thua ở tuổi 20 trước một Huyền thoại mọi thời đại cũng sẽ không cản trở sự tiến bộ của anh.

Mặc dù, dường như “Miêu hiệp hạ thấp khả năng việc anh sớm đối đầu với lại “Thần đồng đánh quyền của nước Anh”, nhưng với vị thế “Minh chủ hạng cân nặng” của mình, khả năng anh vẫn phải đấu với Itauma vài năm tới...

Trước chiến thắng Dubois hồi mùa Hè, Usyk (năm nay mới có 38 tuổi), khẳng định anh sẽ chỉ thi đấu thêm 1 lần nữa sau trận tái đấu với Cựu vô địch hạng IBF. Giờ đây, có vẻ như anh sẽ thi đấu đến ít nhất là năm 2028, khi ở tuổi 41.

“Tôi sẽ thi đấu đến năm 41 tuổi”, Usyk cho biết thêm với giọng điệu như mở lối sương mù, “Sau đó, tôi sẽ xây dựng một Học viện thể thao - để rồi tôi vẫn sẽ duy trì sự tập luyện của mình ở đó và cùng tiến hành đào tạo cho những người khác”.

Đ.Hg.