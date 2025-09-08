Oleksandr Usyk chấn thương, cơ hội tranh đai hạng nặng đóng băng đến 2026

Oleksandr Usyk sẽ không thượng đài trở lại trong giai đoạn cuối năm 2025. Đây là một diễn biến khiến hạng cân nặng bị đình trệ và khiến mọi đối thủ muốn cạnh tranh các đai vô địch của anh phải gác lại tham vọng đến 2026.

Usyk đang chấn thương

Nhà Vua “không kể cân” vừa lên tiếng yêu cầu WBO “miễn trừ nghĩa vụ bảo vệ đai bắt buộc” của mình - do anh đang bị chấn thương và không thể thượng đài trở lại ở trong năm nay 2025. Vị Chủ tịch của WBO - ông Gustavo Olivieri cũng đã chấp nhận yêu cầu “quá phận” này.

Chia sẻ với World Boxing News (WBN), Chủ tịch Olivieri cho biết, không có khả năng tổ chức này tước đai của Usyk - và “bỏ trống” nó trong giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay, đồng nghĩa với việc, “The Cat” hầu như sẽ giữ được tất cả các đai hạng nặng sang 2026...

Trong khi đó thì, “Ông bầu” Frank Warren cũng đã lên tiếng xác nhận với Sky Sports rằng, Nhà vô địch tối thượng hạng cân nặng chuyên nghiệp thế giới hiện không thể tập luyện, vẫn phải ngồi ngoài vì bị chấn thương, anh đã được các cơ quan quản lý cho phép nghỉ ngơi.

“Usyk đã xin tạm nghỉ thượng đài tại WBO vì chấn thương, và anh ấy cũng đã cung cấp bằng chứng, và đó là lập trường hiện tại”, Warren nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky, “Liệu rằng anh ấy có thi đấu trước cuối năm nay không? Tôi rất nghi ngờ câu chuyện đó”.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc lịch thi đấu bắt buộc của Usyk bảo vệ cả 3 đai vô địch lớn còn lại là WBO, WBA và WBC sẽ vẫn chưa được giải quyết cho đến ít nhất là tháng 2 hoặc tháng 3-2026. Trong thời gian chờ đợi, cả 3 cơ quan quản lý này - cùng các Ứng cử viên hàng đầu muốn khiêu chiến anh phải chấp nhận tạm hoãn...

Hiện tại, WBO đã chọn Joseph Parker làm kẻ giữ đai Interim và sẽ là Ứng cử viên tiếp theo, nhưng Đội Usyk đã chính thức yêu cầu một ngoại lệ để trì hoãn trận đấu. Và yêu cầu này đã được WBO thông qua hồi cuối tuần rồi, với thời hạn trì hoãn sẽ là 90 ngày (3 tháng).

Việc trì hoãn này cũng đã ảnh hưởng lớn đến Fabio Wardley, người sắp ký hợp đồng thi đấu với Parker vào tháng 10 tới, thậm chí cả Moses Itauma, với việc ông Turki Alalshikh đang xem xét Ngôi sao tuổi teen này như một ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch trong tương lai.

Về phía WBA, Kubrat Pulev hiện đang xếp ở vị trí thứ 2, và là Ứng cử viên số 1 khiêu chiến đai vô địch, trong khi đó Wardley lại giữ đai Interim, và Michael Hunter là đai Gold. Cả 3 võ sĩ này đều đang chờ đợi bước đi tiếp theo lựa chọn đối thủ của tay đấm người Ukraine.

Ngay cả Agit Kabayel, người đã quá hạn để có cơ hội tranh đai WBC bắt buộc, cũng không thể tiến lên cho đến khi WBA và WBO làm rõ lập trường của họ. IBF cũng không sáng sủa hơn, với vị trí số 1 đang bị bỏ trống và Derek Chisora ​​“xưa cũ” đang là Ứng cử viên có thứ hạng cao nhất ở vị trí thứ 2

Bằng cách yêu cầu thời gian để trì hoãn thay vì bỏ đai như trước đây, Usyk thể hiện ý định tiếp tục giữ các đai vô địch. Tuy nhiên, hậu quả với hạng cân này là rất tàn khốc, bởi sẽ không có trận tranh đai vô địch hạng nặng nào có thể diễn ra cho đến khi anh này sẵn sàng quay lại.

Đối với Parker, Wardley, Pulev, Hunter, Kabayel và Chisora, sự chờ đợi vẫn sẽ tiếp diễn đầy "vinh quang”. Và đối với người hâm mộ quyền Anh, đấu trường hạng nặng sẽ bị “đóng băng” cho đến khi “Minh chủ” quay trở lại, thu hút sự quan tâm của toàn thể giới mộ điệu.

Đ.Hg.