Tân Chủ tịch IOC từ chối đặc quyền tại Milano Cortina 2026

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry.

Phương án dùng trực thăng để di chuyển được cho là hợp lý nếu xét đến quy mô của Milano Cortina, trải rộng hơn 22.000 km vuông khắp miền bắc Italy, biến đây trở thành Thế vận hội Mùa đông có diện tích địa lý lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bà Coventry - người đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên và người châu Phi đầu tiên đến từ Zimbabwe lãnh đạo IOC - cho biết bà dự định sẽ di chuyển như mọi người khác. “Chúng tôi sẽ đi bằng ô tô, xe buýt hoặc bất kỳ phương tiện giao thông nào khác”, bà Coventry nói với hãng tin AP sau khi tham dự lễ đốt lửa Olympic tại Phủ Tổng thống Italy ở Rome.

Bà Coventry đã ca ngợi tiến độ chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông, diễn ra từ ngày 6-2 đến 22-2-2026, sau khi đến thăm một số địa điểm quan trọng ở Milan. Cùng với các thành viên ban chấp hành IOC và các nhà tổ chức địa phương, đoàn đã tham quan sân vận động khúc côn cầu trên băng Santagiulia ở phía nam thành phố, cùng với Làng Olympic. Việc xây dựng Làng Olympic đã hoàn thành vào tháng 7, sớm hơn một tháng so với kế hoạch sau 900 ngày làm việc. Khu phức hợp bao gồm 1.200 phòng ngủ được thiết kế để chứa tới 1.700 vận động viên, mặc dù các phòng vẫn chưa được trang bị nội thất và các tiện nghi như phòng tập thể dục và nhà ăn vẫn chưa hoàn thiện.

Sau Thế vận hội Milano Cortina, làng Olympic dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành ký túc xá sinh viên. “Đây thực sự là một địa điểm tuyệt đẹp”, Coventry nói. “Và quan trọng hơn nữa là di sản của địa điểm này dành cho ký túc xá sinh viên, điều mà tôi biết là rất quan trọng đối với Milano, thật đáng kinh ngạc. Vì vậy, chúng tôi thực sự biết ơn vì đã được ở đây và tham quan, và mong chờ được quay lại sau vài tháng nữa để nhìn thấy tất cả các lá cờ của đất nước tung bay ngoài cửa sổ”.

HUY KHÔI