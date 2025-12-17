Các môn khác

Tân Chủ tịch IOC từ chối đặc quyền tại Milano Cortina 2026

SGGPO

Khi chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Kirsty Coventry - người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức thể thao lớn nhất thế giới - đã từ chối phương án dùng trực thăng để di chuyển giữa các địa điểm thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry.

Phương án dùng trực thăng để di chuyển được cho là hợp lý nếu xét đến quy mô của Milano Cortina, trải rộng hơn 22.000 km vuông khắp miền bắc Italy, biến đây trở thành Thế vận hội Mùa đông có diện tích địa lý lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bà Coventry - người đã làm nên lịch sử với tư cách là người phụ nữ đầu tiên và người châu Phi đầu tiên đến từ Zimbabwe lãnh đạo IOC - cho biết bà dự định sẽ di chuyển như mọi người khác. “Chúng tôi sẽ đi bằng ô tô, xe buýt hoặc bất kỳ phương tiện giao thông nào khác”, bà Coventry nói với hãng tin AP sau khi tham dự lễ đốt lửa Olympic tại Phủ Tổng thống Italy ở Rome.

Bà Coventry đã ca ngợi tiến độ chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông, diễn ra từ ngày 6-2 đến 22-2-2026, sau khi đến thăm một số địa điểm quan trọng ở Milan. Cùng với các thành viên ban chấp hành IOC và các nhà tổ chức địa phương, đoàn đã tham quan sân vận động khúc côn cầu trên băng Santagiulia ở phía nam thành phố, cùng với Làng Olympic. Việc xây dựng Làng Olympic đã hoàn thành vào tháng 7, sớm hơn một tháng so với kế hoạch sau 900 ngày làm việc. Khu phức hợp bao gồm 1.200 phòng ngủ được thiết kế để chứa tới 1.700 vận động viên, mặc dù các phòng vẫn chưa được trang bị nội thất và các tiện nghi như phòng tập thể dục và nhà ăn vẫn chưa hoàn thiện.

Sau Thế vận hội Milano Cortina, làng Olympic dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành ký túc xá sinh viên. “Đây thực sự là một địa điểm tuyệt đẹp”, Coventry nói. “Và quan trọng hơn nữa là di sản của địa điểm này dành cho ký túc xá sinh viên, điều mà tôi biết là rất quan trọng đối với Milano, thật đáng kinh ngạc. Vì vậy, chúng tôi thực sự biết ơn vì đã được ở đây và tham quan, và mong chờ được quay lại sau vài tháng nữa để nhìn thấy tất cả các lá cờ của đất nước tung bay ngoài cửa sổ”.

HUY KHÔI

Từ khóa

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry. Tân Chủ tịch IOC từ chối đặc quyền tại Milano Cortina 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn