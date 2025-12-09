Huy chương Thế vận hội Mùa đông có giá trị cao

Được ra mắt vào tháng 7, huy chương Avant-Garde của Italy có 2 nửa lồng vào nhau, tượng trưng cho sự kết thúc chặng đường của các vận động viên và những người đồng hành cùng họ. Mặc dù các đĩa được làm bằng kim loại tái chế của IPZS được thu hồi từ chính chất thải sản xuất của họ, nhưng những chiếc huy chương này sẽ không hề như vậy. Theo Reuters, giá vàng đã tăng trong cả năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10. Tương tự, giá bạc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 10, tăng hơn 100% tính đến thời điểm này trong năm.

“Những huy chương này là phần thưởng hữu hình cho những nỗ lực vô hình”, Giám đốc điều hành IPZS, Michele Sciscioli nói với Reuters. Huy chương vàng thường được làm bằng bạc và phủ sáu gram vàng nguyên chất theo hướng dẫn chính thức của Ủy ban Olympic Quốc tế. Với giá hiện tại, mỗi huy chương vàng sẽ được trao cho các nhà vô địch năm 2026 sẽ chứa hơn 800 USD (687 EUR) vàng.

Huy chương bạc chủ yếu được làm bằng bạc nguyên chất, một hợp kim thường chứa đồng, giúp chống mài mòn, đồng thời vẫn giữ được độ sáng bóng của kim loại quý này. Huy chương đồng, kể từ kỳ Thế vận hội gần đây nhất ở Paris, được làm bằng đồng nguyên chất. Tổng cộng đã có 1.146 huy chương được sản xuất cho Thế vận hội mùa đông và 137 huy chương cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Ủy ban Olympic Quốc gia Italy (CONI) đang đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục huy chương gần đây nhất khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông trên sân nhà, và Chủ tịch CONI, Luciano Buonfiglio hy vọng sẽ tiến gần đến kỷ lục của đội tuyển. “Sau 17 huy chương giành được tại Bắc Kinh năm 2022, chúng tôi phải giành được 19 huy chương, ít nhất là 19 huy chương”, Buonfiglio tuyên bố với AFP.

