Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự vào bán kết giải carom 3 băng thế giới 2026

Đội billiads Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết để ghi tên mình vào bán kết giải vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới 2026.

Trần Quyết Chiến và đội billiards Việt Nam vào bán kết giải đấu đang tổ chức ở Đức. Ảnh: UMB

Lượt tứ kết của giải đấu đã diễn ra tới rạng sáng ngày 1-3 (theo giờ Việt Nam) mới khép lại với các cặp tứ kết Hà Lan – Colombia, Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ, Đức – Tây Ban Nha, Mỹ - Thụy Điển.

Trong trận tứ kết của mình, đội billiards Việt Nam với 2 cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã chơi tốt bằng phong độ cao nhất.

Tại trận đấu này, Trần Quyết Chiến giành chiến thắng trước cơ thủ Tayfun Tasdemir 40-34 sau 15 lượt cơ trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự thắng đối thủ Berkay Karakurt 40-37 sau 25 lượt cơ. Thắng lợi của 2 cơ thủ Việt Nam giúp đội Việt Nam vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 để vào bán kết. Đối thủ của Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ là đội tuyển billiards Thụy Điển (gồm cơ thủ Torbjörn Blomdahl, David Pennor).

Đội Thụy Điển đã vượt qua đội Mỹ với chiến thắng 2-0 tại tứ kết để giành tấm vé bán kết. Trong lịch sử, đội Thụy Điển từng có 9 lần vô địch giải đấu.

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Đức (Horn, Ibraimov) với Colombia (Gonzalez, Catano).

Lượt bán kết sẽ thi đấu vào ngày 1-3, theo giờ địa phương. Giải vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới tổ chức từ ngày 26-2 tới 1-3 ở thành phố Viersen (Đức). Trước vòng tứ kết, các đội đã thi đấu tại vòng bảng và đội billiards VIệt Nam từng đọ sức trước các đội Mexico, Đức, Pháp.

MINH CHIẾN