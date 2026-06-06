Kỳ thủ Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc khó lọt vào nhóm đầu giải vô địch châu Á 2026

Đội tuyển cờ vua Việt Nam còn tranh tài ván cuối tại giải vô địch cá nhân châu Á 2026 tuy nhiên sau ván áp chót thì cơ hội vào nhóm đầu gần như đã khép lại.

Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc của đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải vô địch cá nhân châu Á 2026. Ảnh: FIDE

Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 còn tranh tài tại Mông Cổ. Ở kết quả mới nhất, các kỳ thủ đã tranh tài xong ván áp chót, ván 8.

Tại ván 8, Phạm Trần Gia Phúc được cầm quân trắng và giữ lợi thế đi trước trong cuộc so tài trước đại kiện tướng Peng Xiongjian (Trung Quốc). Dẫu thế, 2 bên đã thận trọng trong cuộc so tài nên ván đấu đã khép lại với tỷ số hòa. Để hòa trong ván 8, Phạm Trần Gia Phúc đang có 5 điểm nên chỉ có hạng 22 tại bảng nam.

Vào ván cuối, ván 9, Phạm Trần Gia Phúc sẽ kiện tướng thế giới Lee Junhyeok (Hàn Quốc). Tuy nhiên, Gia Phúc cũng hết cơ hội lọt vào top 5 ở bảng nam tính tới lúc này.

Trong khi đó, kỳ thủ Đầu Khương Duy đã thi đấu ván 8 trước đại kiện tướng Najer Evgeniy. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đồng thời phải cầm quân đen nhưng Khương Duy vẫn thi đấu bình tĩnh chủ động tìm cơ hội vượt qua Najer Evgeniy. Dù vậy, ván đấu cũng khép lại bằng kết quả hòa. Như vậy sau 8 ván, Đầu Khương Duy có 5,5 điểm và tạm đứng vị trí 20. Đối chủ của Khương Duy trong ván cuối là đại kiện tướng David Paravyan. Với kết quả hiện tại, nam kỳ thủ của cờ vua Việt Nam gần như hết cơ hội lọt vào top 5 ở bảng nam năm nay.

Cùng tại giải, kỳ thủ còn lại của cờ vua Việt Nam là Đinh Nho Kiệt tạm giữ vị trí 78 khi có 4 điểm sau 8 ván thi đấu.

Trên bảng xếp hạng tạm thời của nam, sau 8 ván, kỳ thủ Kong Xiangrui (Trung Quốc) dẫn đầu với 6,5 điểm. Đứng vị trí thứ nhì là Xiao Tong (Trung Quốc) khi cùng có 6,5 điểm.

Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 thi đấu 9 ván cờ tiêu chuẩn theo hệ Thụy Sỹ. Ván cuối sẽ diễn ra vào ngày 6-6 theo giờ địa phương ở Mông Cổ. Trong bảng nữ, đại kiện tướng Lương Phương Hạnh có 4 điểm nên tạm giữ hạng 56 còn Nguyễn Thanh Thủy Tiên đứng hạng 66 khi có 3,5 điểm. Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 thu hút nhiều kỳ thủ có trình độ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực góp mặt tranh tài.

MINH CHIẾN