Các môn khác

Kỳ thủ cờ vua sẽ thi đấu 20 nội dung tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

20 bộ huy chương sẽ đưa vào tranh tài môn cờ vua tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tổ chức tại TPHCM.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ có cơ hội tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở các nội dung sở trường của mình. Ảnh: VNCHESS
Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ có cơ hội tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở các nội dung sở trường của mình. Ảnh: VNCHESS

Hiện tại, điều lệ chuyên môn môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được ban hành để tất cả đơn vị trong cả nước nắm bắt và chuẩn bị lực lượng tham dự.

Với kỳ Đại hội lần này, môn cờ vua đưa vào tranh tài 20 bộ huy chương gồm: Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam; Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ; Cá nhân cờ nhanh nam; Cá nhân cờ nhanh nữ; Cá nhân cờ chớp nam; Cá nhân cờ chớp nữ; Đôi nam nữ phối hợp cờ nhanh; Đôi nam nữ phối hợp cờ chớp; Đôi nam nữ phối hợp cờ siêu chớp; Đồng đội nam cờ tiêu chuẩn Asean; Đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn Asean; Đồng đội nữ cờ nhanh Asean; Đôi nam cờ tiêu chuẩn; Đôi nữ cờ tiêu chuẩn; Đôi nam cờ nhanh; Đôi nữ cờ nhanh; Đôi nam cờ chớp; Đôi nữ cờ chớp; Đôi nam cờ siêu chớp; Đôi nữ cờ siêu chớp.

Môn cờ vua ấn định thời gian tranh tài từ ngày 30-11 tới 11-12 tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Trong lần tranh tài này, Ban tổ chức môn cờ vua quy định số ván đấu tùy thuộc theo số lượng kỳ thủ đăng ký tham dự ở các nội dung. Nội dung cá nhân và đồng đội sẽ diễn ra theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván.

Nội dung đôi sẽ đấu đối kháng từng cặp theo bàn. Trong nội dung, kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván (tùy thuộc vào số lượng đôi tham gia) để chọn 4 đôi tốt nhất vào bán kết và chung kết. Nếu hòa thì xét theo kết quả vòng ngoài.

Nội dung đôi nam nữ phối hợp sẽ thi đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ. Kỳ thủ tranh tài các ván theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván (tùy thuộc vào số lượng đôi tham gia) và chọn 4 đôi tốt nhất vào bán kết và chung kết. Để đảm bảo chuyên môn cho các kỳ thủ, khung giờ thi đấu sẽ diễn ra vào buổi sáng (dự kiến lúc 8 giờ) và buổi chiều (dự kiến lúc 15 giờ).

Hiện tại, các đơn vị có kế hoạch tham dự môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã xây dựng đội hình dự kiến tranh tài. Ngày 1-9 là thời điểm cuối cùng đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Dự kiến, nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng… sẽ góp mặt Đại hội lần này.

Môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 không hạn chế số lượng VĐV để các đoàn đăng ký tham dự nội dung cá nhân.

Ngoài cờ vua, môn cờ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 còn tổ chức thi đấu cờ tướng và cờ vây. Môn cờ vây sẽ tổ chức 4 nội dung từ ngày 3-12 tới 10-12. Môn cờ tướng sẽ thi đấu 10 nội dung từ ngày 20-11 tới 29-11. Tất cả các nội dung sẽ diễn ra cùng tại địa điểm ở phường Vũng Tàu (TPHCM).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn Lê Tuấn Minh Phạm Lê Thảo Nguyên cờ tướng cờ vây Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cờ nhanh cờ chớp cờ siêu chớp cờ tiêu chuẩn

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn