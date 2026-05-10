Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đưa lý do sẽ vắng mặt giải cờ vua Olympiad 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã lên tiếng để nói về nguyên nhân được cho là mình sẽ vắng mặt không tham dự giải cờ vua Olympiad 2026.

Lê Quang Liêm từng tham dự Olympiad 2024 tại Hungary nhưng gần như chắc chắn không tham gia Olympiad 2026. Ảnh: FIDE

Trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, đại kiện tướng Lê Quang Liêm chính thức lên tiếng trước thông tin cho rằng mình có thể không tham dự giải cờ vua Olympiad 2026 được tổ chức ở Uzbekistan vào tháng 9 năm nay.

Quang Liêm cho biết, mình luôn ưu tiên nhiệm vụ quốc gia với Đội tuyển cờ vua Việt Nam. Một trong những nội dung được đại kiện tướng người TPHCM bày tỏ: “Về việc tham dự Olympiad 2026: Vào tháng 3-2026, trong quá trình trao đổi email với lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt Nam, tôi đã khẳng định sẽ thu xếp thời gian để thi đấu nếu Liên đoàn tập hợp được đội hình mạnh nhất, bao gồm những đồng đội như Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Ở một giải đấu đồng đội như Olympiad, tôi cho rằng khả năng cạnh tranh phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của cả đội. Tôi nhận được trả lời gần đây của Liên đoàn rằng việc tập hợp đội hình như vậy không khả thi.

Về quyết định của Liên đoàn: Việc cử đội hình trẻ đi cọ xát, học hỏi kinh nghiệm hay không tham dự Olympiad năm nay là chiến lược quyết định của lãnh đạo Liên đoàn. Tôi tôn trọng quyết định đó.

Tóm lại cho đến thời điểm hiện tại, việc tôi không thi đấu Olympiad 2026 không xuất phát từ khó khăn về lịch trình cá nhân như một số thông tin đã đề cập. Dù không thi đấu, tôi vẫn luôn ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất với cờ vua Việt Nam. Tôi chia sẻ những điều này để người hâm mộ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sự việc đồng thời tiếp tục đồng hành và ủng hộ đội tuyển cờ vua Việt Nam trong thời gian tới”.

Dự kiến ban đầu, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ góp mặt giải vô địch đồng đội thế giới Olympiad 2026 tại Uzbekistan từ ngày 15 tới 28-9. Tuy nhiên vừa qua, Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết có thể sẽ không cử lực lượng nam, nữ tham dự giải đấu trên.

Olympiad được Liên đoàn cờ quốc tế FIDE tổ chức theo chu kỳ 2 năm/lần. Tại giải năm 2024, đội hình cờ vua nam Việt Nam đã tranh tài với các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Bành Gia Huy. Đội cờ vua nữ Việt Nam có các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Lê Thanh Tú, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương. Kết thúc giải Olympiad 2024, đội cờ vua nam Việt Nam có hạng 25 còn đội nữ có hạng 23. Cũng từ kết quả của giải đấu này, chúng ta đã có suất tham dự World Cup 2025 của cờ vua thế giới với các nội dung nam, nữ.

