Đại kiện tướng Lê Quang Liêm xuống hạng 19 thế giới

Lê Quang Liêm đã tụt bậc trên bảng xếp hạng vừa công bố của Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE vào ngày 1-5.

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vẫn đang có hệ số elo là 2731 trên bảng xếp hạng của FIDE.

Tại bảng xếp hạng mới nhất công bố ngày đầu tiên của tháng 5, đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm đã tụt 2 bậc để xuống hạng 19 thế giới thời điểm hiện tại. Lê Quang Liêm vẫn đang giữ hệ số elo là 2731. Tháng trước, Lê Quang Liêm giữ hạng 17.

Thời gian qua, Lê Quang Liêm chưa xuất hiện nhiều ở các giải quốc tế. Do vậy, hệ số elo của đại kiện tướng này chưa có sự thay đổi.

Ở bảng xếp hạng thế giới, vua cờ Magnus Carlsen (Na Uy) vẫn giữ vị trí số 1 với hệ số elo 2840. Xếp thứ nhì đang là đại kiện tướng Hikaru Nakamura (Mỹ, 2792).

Năm nay, cờ vua Việt Nam sẽ tranh tài giải đồng đội Olympiad thế giới 2026 vào tháng 9 ở Uzbekistan và nếu không vướng lịch trình tại Mỹ thì Lê Quang Liêm gần như chắc chắn là kỳ thủ của đội tuyển quốc gia thi đấu. Năm 2024, Lê Quang Liêm đã tranh tài Olympiad ở Hungary.

Trong tháng 5 này, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch cá nhân châu Á 2026 diễn ra ở Mông Cổ. Hiện lúc này, Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam chuẩn bị lực lượng để thi đấu. Giải vô địch cá nhân châu Á 2026 sẽ tranh tài 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Liên đoàn cờ châu Á thông báo kỳ thủ vô địch của giải sẽ nhận thưởng 15.000 USD đối với nam và 12.000 USD dành cho nữ. Chương trình tranh tài sẽ thực hiện từ ngày 28-5 tới 7-6.

MINH CHIẾN