Lê Quang Liêm đứng hạng 33 chung cuộc giải cờ chớp thế giới 2025

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã thi đấu và có mặt ở hạng 33 cờ chớp thế giới. Ảnh: FIDE

Các ván cuối cùng nội dung cờ chớp ở bảng nam, nữ của giải đã kết thúc tại Doha (Qatar). Ở bảng nam, Lê Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam đạt vị trí cao nhất đối với thành tích chung cuộc. Đại kiện tướng người TPHCM đã đạt tổng 12 điểm sau 19 ván cờ chớp, đứng hạng 33. Trong 6 ván cuối, Lê Quang Liêm giành 4 thắng, 2 thua nhưng không kịp lọt vào top 10 kỳ thủ có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng. Tại ván cuối cùng, Lê Quang Liêm đã thi đấu trước đại kiện tướng nổi danh Gukesh Dommaraju (Ấn Độ) và có chiến thắng thuyết phục.

Cùng tại bảng nam, kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy đạt tổng 11 điểm sau 19 ván và đứng hạng 58 tại giải đấu. Đầu Khương Duy có 3 thắng, 1 hòa, 2 thua trong 6 ván quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thi đấu thành công ở nội dung cờ chớp tại giải. Kỳ thủ của Việt Nam chỉ có 10,5 điểm sau 19 ván, qua đó đứng hạng 86. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh có 10,5 điểm nên đứng hạng 88.

Ở cuộc đấu cờ chớp năm nay, sau vòng bảng, đại kiện tướng Erigaisi Arjun (Ấn Độ), Magnus Carlsen (Na Uy), Caruana Fabiano (Mỹ), Abdusattorov Nodirbek (Uzbekistan) giành quyền vào bán kết và siêu đại kiện tướng Magnus Carlsen đã giành ngôi vô địch chung cuộc.

Thi đấu bảng cờ chớp nữ, đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng đã đứng hạng 40 chung cuộc với 8,5 điểm còn Phạm Lê Thảo Nguyên đã tụt xuống hạng 82 do chỉ giành được 7 điểm sau 15 ván đã tranh tài. Ngoài ra, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung có hạng 63 (7,5 điểm) còn Lương Phương Hạnh đứng hạng 58 (8). Kỳ thủ Lương Phương Hạnh vừa nhận tin vui khi được FIDE công nhận là đại kiện tướng cờ vua thế giới.

MINH CHIẾN