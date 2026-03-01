Các kỳ thủ hàng đầu Trường Sơn, Thiên Hải, Tuấn Minh tranh tài giải vô địch quốc gia 2026

Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bành Gia Huy sẽ góp mặt tại giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Theo quy định, kết quả của giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 không được tính vào bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Chương trình thi đấu môn cờ vua của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TPHCM.

Tại giải vô địch quốc gia năm nay, đông đảo kỳ thủ hàng đầu cả nước đều đăng ký dự tranh. Ban tổ chức cho biết người hâm mộ sẽ được chứng kiến các cuộc so tài của những kỳ thủ tên tuổi như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Bành Gia Huy, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Hoàng, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Huy, Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Quốc Hy, Võ Thị Kim Phụng, Lương Phương Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hưng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Bạch Ngọc Thùy Dương…

Hơn 150 kỳ thủ đã đăng ký tham gia thi đấu. Giải sẽ tranh tài vô địch nam và nữ ở 5 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ siêu chớp và cờ Asean từ ngày 6-3 tới 16-3.

Năm ngoái, cờ vua TPHCM đã giành nhiều tấm HCV quan trọng với kết quả thi đấu của Đặng Hoàng Sơn (tiêu chuẩn nam), Bạch Ngọc Thùy Dương (tiêu chuẩn nữ). Năm nay, đội cờ vua TPHCM quyết tâm giữ vững thành tích đã có từ năm ngoái.

Cũng ở giải năm ngoái, các đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh đã giành được HCV ở nội dung của mình nên họ tiếp tục được dự báo đạt thành công trong năm nay. Tại giải năm nay, các kỳ thủ sẽ thi đấu 11 ván theo hệ Thụy Sỹ trong các nội dung.

MINH CHIẾN