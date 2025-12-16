Nguyễn Ngọc Trường Sơn và đội cờ vua Việt Nam tham dự SEA Games 33 muộn nhất

Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 1 trong những VĐV tham dự SEA Games 33-2025 muộn nhất. Ảnh: FIDE

Cờ vua là đội tuyển có hành trình sang Bangkok (Thái Lan) tranh tài SEA Games 33-2025 muộn nhất. Các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thùy Dương mới lên đường tới Thái Lan ngày hôm nay 16-12. Việc kỳ thủ cờ vua có mặt muộn tại SEA Games 33-2025 do phụ thuộc vào lịch thi đấu.

Cờ vua của SEA Games 33-2025 chỉ có 2 nội dung tranh tài là đôi nam cờ nhanh và đôi nữ cờ nhanh. Theo đăng ký, các đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng là những kỳ thủ thi đấu chính. 2 kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy, Bạch Ngọc Thùy Dương trong thành phần dự bị. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những sự chuẩn bị để chiến thuật thi đấu tốt nhất. Nội dung cờ vua của môn cờ SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra vào ngày 18-12.

Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn là 1 trong những kỳ thủ hàng đầu của cờ vua nam Việt Nam. SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất mà môn cờ vua đưa vào thi đấu chính thức. Tại đây, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh. Trong khi đó, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành HCV cờ chớp cá nhân và cờ chớp đồng đội, cờ nhanh đồng đội. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên có HCV cờ nhanh, cờ chớp cá nhân nữ và HCB cờ nhanh đồng đội nữ (cùng Võ Thị Kim Phụng) tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Tại SEA Games 33-2025, đại kiện tướng Lê Quang Liêm không tham gia tranh tài.

MINH CHIẾN