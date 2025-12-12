Những cổ động viên Việt Nam hạnh phúc nhất tại Chonburi

“Nhiều người đều đổ về Rajamangala xem đội nam U22, còn đội tuyển nữ đá tận Chonburi thì ít ai theo, nghĩ mà thương lắm”. Nghe câu nói ấy từ một người bạn, anh Hoàng Đông chỉ mỉm cười, rồi vội vã lên xe hướng thẳng về Chonburi. Anh bảo mình không muốn những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam phải chiến đấu trong cảnh lạc lõng nơi đất khách.

Anh Hoàng Quân (bên phải), đi từ Bangkok xuống Chonburi, để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận quyết định với Myanmar tại vòng bảng. ẢNH: HỮU THÀNH

Ban tổ chức SEA Games 33 xếp lịch thi đấu thật nghiệt ngã. Cùng một khung giờ, U22 Việt Nam quyết đấu U22 Malaysia ở Bangkok để giành vé bán kết. Cách đó hơn 70km tại Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt buộc phải vượt qua Myanmar mới lách được “cửa hẹp” để đi tiếp. Thành thử, người hâm mộ Việt Nam đứng giữa hai lựa chọn. Và đương nhiên phần đông chọn đến cổ vũ đội nam. Điều đó là dễ hiểu, nhưng cũng khiến những ai yêu bóng đá nữ không khỏi chạnh lòng.

Sân Chonburi chiều 11-12 có hơn 7.000 khán giả, nhưng gần như tất cả đều là người Myanmar. Trên khán đài rộng ấy, chỉ có một nhóm chưa đầy 20 cổ động viên Việt Nam. Đa phần là kiều bào sinh sống ở Bangkok. Họ thu xếp thời gian để sớm di chuyển tránh kẹt xe, kịp có mặt trước 16 giờ bóng lăn. Những cổ động viên đặc biệt ấy không muốn Huỳnh Như cùng đồng đội phải thi đấu mà thiếu đi hơi ấm từ quê nhà.

“Khi Quốc ca vang lên, tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Nhìn biển người Myanmar kín cả khán đài, tôi càng thương các nữ tuyển thủ hơn. “Vui lắm, vì mình biết các em nhìn lên khán đài và thấy màu đỏ của Việt Nam, dù là ít thôi nhưng vẫn luôn hiện diện”, anh Hoàng Quân trải lòng.

Và chính những người hâm mộ ít ỏi đến từ Việt Nam ấy, mới là những người hạnh phúc nhất tại Chonburi ở ngày khép lại vòng bảng môn bóng đá nữ. Hoàng Quân cùng các cổ động viên đứng suốt cả trận, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, cổ động không ngừng nghỉ phía sau cabin huấn luyện của đội tuyển nữ. Họ ít… nhưng chất lượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp hình với người hâm mộ trên sân Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người hâm mộ lẫn các tuyển thủ Việt Nam vỡ hòa trong men say chiến thắng. Và những người đầu tiên tiến lại phía khán đài chính là HLV Mai Đức Chung và đội trưởng Huỳnh Như. Cả hai nắm tay từng cổ động viên, cảm ơn bằng ánh mắt chân thành. Các tuyển thủ phía sau ai cũng rạng rỡ, cũng muốn gửi lời tri ân đến các cổ động viên đã sát cánh cùng toàn đội trong lúc khó khăn nhất.

Kiều bào Việt Nam nán lại rất lâu sau trận chỉ để xin chữ ký, xin một tấm ảnh kỷ niệm với các ngôi sao bóng đá nước nhà. Với họ, đây là dịp hiếm hoi được gặp các tuyển thủ nữ ngay trên đất Thái Lan, nên chẳng muốn rời đi sớm.

Không khí vui lại càng vui hơn khi tin chiến thắng của U22 Việt Nam từ Bangkok được truyền về. Chonburi hôm đó, các cổ động viên Việt Nam vui nhất và cũng là những người hạnh phúc nhất. Dòng suy nghĩ thoáng qua, ai cũng hẹn nhau vào chiều 14-12 tới trở lại Chonburi để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung cho trận bán kết với Indonesia.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)