Chủ tịch VFF: Hôm nay là ngày đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Ngày 11-12 được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn xem như “một ngày đặc biệt của bóng đá Việt Nam”, khi cả đội tuyển nữ và U22 nam cùng giành chiến thắng để vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng tấm vé vào bán kết SEA Games 33 cùng người hâm mộ trên sân Chonburi. ẢNH: HỮU THÀNH

Trên sân Chonburi, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có mặt từ rất sớm để tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu quyết định gặp Myanmar. Vừa theo dõi từng pha bóng của thầy trò HLV Mai Đức Chung, ông vừa cập nhật liên tục diễn biến trận đấu của U22 Việt Nam diễn ra cùng giờ tại sân Rajamangala.

Không khí trên khán đài càng trở nên sôi động khi thông tin U22 Việt Nam dẫn Malaysia 1-0, rồi nâng tỉ số lên 2-0 được truyền đến khu tác nghiệp của phóng viên Việt Nam. Gần như cùng thời điểm, đội nữ cũng có bàn thắng mở tỉ số trước Myanmar, rồi nhân đôi cách biệt để giữ vững ngôi đầu bảng B.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hân hoan với chiến thắng. ẢNH: HỮU THÀNH

“Đây thực sự là một ngày thi đấu hết sức đặc biệt. Cả hai đội tuyển bóng đá đều vào bán kết với ngôi đầu bảng. Điều đó rất quan trọng cho các tính toán tiếp theo ở vòng bán kết”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ đầy cảm xúc.

Theo Chủ tịch VFF, những chiến thắng này không chỉ mang giá trị chuyên môn mà còn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu tập trung và khát khao cống hiến từ các tuyển thủ Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng bóng đá luôn có những bất ngờ, như trận nữ Việt Nam thua đáng tiếc trước Philippines dù tạo ra nhiều cơ hội. “Chúng ta phải tính toán từng trận một. Ở mỗi trận đấu, toàn đội cần tập trung cao độ và tận dụng tối đa mọi cơ hội. Nếu làm tốt, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới phần thưởng lớn nhất”, ông nói thêm.

Chiến thắng thuyết phục trước Myanmar khẳng định vị thế của đội tuyển đang nắm giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường từ thầy trò HLV Mai Đức Chung, VFF quyết định thưởng nóng 700 triệu đồng. Món thưởng này được xem là nguồn động viên lớn, giúp Huỳnh Như cùng đồng đội thêm tự tin trước hành trình khó khăn tại vòng đấu loại trực tiếp.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)