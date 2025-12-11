HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng bằng tinh thần thi đấu quật khởi

Sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam vượt “cửa hẹp” vào bán kết SEA Games 33 bằng tinh thần quật khởi, quyết tâm giữ lời hứa với người hâm mộ.

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 11-12, đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar tỉ số 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 33. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung lách qua “cửa hẹp” để vào bán kết với ngôi đầu bảng A, mà còn khẳng định vị thế của đội bóng đang nắm giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games.

Ở buổi họp báo sau trận trên sân Chonburi, HLV Mai Đức Chung thể hiện rõ niềm hân hoan. Ông mở đầu bằng lời cảm ơn chân thành đến các nữ tuyển thủ đã thi đấu hết mình. Đồng thời, nhà cầm quân kỳ cựu gửi lời tri ân đến người hâm mộ Việt Nam luôn đồng hành, cũng như lực lượng truyền thông đã cổ vũ tinh thần trong suốt thời gian đội tham dự SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy đẳng cấp trước Myanmar. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Thế của chúng tôi trước trận rất khó, và đội chỉ có một cửa duy nhất là phải thắng mới đoạt vé đi tiếp. Trước khi thi đấu, toàn đội đã hứa với Đảng, Nhà nước và người hâm mộ rằng sẽ quyết tâm cao nhất. Với tinh thần phụ nữ Việt Nam quật khởi, đội đã giành chiến thắng mạnh mẽ”, ông chia sẻ đầy tự hào.

HLV Mai Đức Chung cho biết bầu không khí trên sân Chonburi đã trở thành động lực tinh thần lớn cho các học trò: “Bước vào sân thấy khán giả Myanmar rất đông. Nhưng hôm nay, lượng khán giả lớn không tạo áp lực mà giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam thêm hưng phấn. Mọi người đã vượt qua áp lực để giành tấm vé vào bán kết”.

Sau thất bại trước Philippines, ban huấn luyện đã điều chỉnh chiến thuật mạnh mẽ nhằm hướng tới trận quyết đấu với Myanmar.

Vạn Sự cùng đồng đội vào bán kết SEA Games 33 với ngôi đầu bảng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi chuẩn bị đội hình mới, đẩy cao vị trí Ngân Thị Vạn Sự để tăng khả năng tấn công. Nếu đá phòng ngự thì rất khó. Việc đưa Huỳnh Như vào cầm nhịp, cùng với thay hai cầu thủ trẻ ở tuyến tiền vệ, giúp đội chắc chắn hơn. Hôm nay chúng tôi đã thay người đúng thời điểm. Ba trung vệ gồm Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan và Lê Thị Diễm My vốn đã thi đấu tốt, và tôi tự tin với những quyết định của mình”, nhà cầm quân nhận xét.

Ông cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chiến thuật khi cả hai bàn thắng vào lưới Myanmar đều là những miếng đánh được tập luyện kỹ lưỡng. Vạn Sự, dù chỉ cao 1m53, nhưng có tốc độ, khả năng chọn điểm rơi tốt và sự quyết đoán trong pha bật nhảy đánh đầu mở tỉ số.

Ngày 14-12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết với Indonesia. HLV Mai Đức Chung đánh giá đối thủ đến từ xứ vạn đảo đã tiến bộ đáng kể và nhấn mạnh đội phải tập trung cao độ.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ: “Lúc đầu bước vào trận đấu rất áp lực, nhưng nhờ chiến thuật của ban huấn luyện cùng sự mạnh mẽ, bản lĩnh của bác Chung, toàn đội càng tự tin và quyết tâm hơn. Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi”.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)