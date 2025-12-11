SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ

SGGPO

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng đầy xúc động cùng người hâm mộ trên sân Chonburi sau chiến thắng quan trọng trước Myanmar, qua đó giành vé vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ có mặt trên sân Chonburi. CLIP: HỮU THÀNH
HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)

