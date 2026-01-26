Vi Thị Hằng: Kình ngư vàng của thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bốn tấm HCV cùng 2 kỷ lục trong kết quả chuyên môn tại ASEAN Para Games 13 đã khẳng định Vi Thị Hằng là gương mặt có thành tích cá nhân tốt nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Thái Lan.

Vi Thị Hằng là VĐV bơi thể thao người khuyết tật đạt kết quả cá nhân tốt nhất tại ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Tám năm trước, chúng tôi vẫn nhớ từng trò chuyện với Vi Thị Hằng khi cô về nước từ ASEAN Para Games tại Malaysia năm 2017 với tấm huy chương đầu tiên ở lần góp mặt Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á. Lúc đó, nữ tuyển thủ bơi thể thao người khuyết tật này ít được truyền thông chú ý nhưng cô từng bảo, huy chương trong lần đầu tham dự ASEAN Para Games trên là dấu ấn và bản thân sẽ lấy làm động lực tiếp tục cải thiện thành tích ở tương lai.

Hai năm trước, gặp lại Vi Thị Hằng trên hồ bơi trung tâm của ASEAN Para Games 12 tại Campuchia năm 2023, cô tiếp tục giành HCV. Nữ tuyển thủ hồ hởi bày tỏ lúc đó rằng rằng cảm xúc chiến thắng của bản thân vẫn như mới và rất tự hào về kết quả đã mang về cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Năm nay, Vi Thị Hằng đã đạt phong độ tốt nhất và giành 4 HCV (50m tự do, 100m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa nữ, hạng thương tật S7). Đáng chú ý, cô phá kỷ lục ASEAN Para Games lần lượt trong nội dung 50m ngửa (thành tích: 45”63) và 100m ngửa (1’43”20). Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến đã chia sẻ từ Thái Lan rằng thành tích của Vi Thị Hằng và những VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam ở ASEAN Para Games 13 đều giá trị. Với bản thân Vi Thị Hằng, cô có dấu ấn đáng kể cho mình trên đấu trường ASEAN Para Games 13 từ thành tích cụ thể.

Vi Thị Hằng bắt đầu làm quen với môn bơi năm 2012. Lúc đó, nữ tuyển thủ mới bước vào tuổi 21. Số phận không may mắn khiến đôi chân của Hằng không lành lặn và không có thể di chuyển bình thường. Thậm chí, Vi Thị Hằng từng có công việc công nhân trước khi trở thành VĐV bơi thể thao người khuyết tật như lúc này. Nữ tuyển thủ người TPHCM từng chia sẻ trên báo giới rằng mình không muốn chấp nhận số phận và luôn khát khao phải bước qua những định hình lối mòn trong cuộc sống. Do thế, cô tìm tới thể thao.

Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng thành tích của Vi Thị Hằng. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Bước ra khỏi những giải đấu thể thao người khuyết tật trong nước, Vi Thị Hằng có những dấu ấn trên đường đua xanh tại ASEAN Para Games (cô tham dự 6 kỳ). Tuy nhiên, tại đấu trường ASIAN Para Games của châu Á, Vi Thị Hằng cũng là gương mặt để lại kết quả đáng kể.

Trong lần tham dự ASIAN Para Games 2018 ở Indonesia, nữ kình ngư bơi thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành 2 HCĐ (50m tự do, 100m tự do). Tại ASIAN Para Games 2022 ở Trung Quốc, Vi Thị Hằng giành 1 HCB (50m bướm) và 1 HCĐ (100m tự do). Sau ASEAN Para Games 13, chắc chắn cô sẽ tiếp tục có cơ hội tham dự ASIAN Para Games tại Nhật Bản vào cuối năm.

Trước khi sang Thái Lan tranh tài ASEAN Para Games 13, Vi Thị Hằng đã vinh dự được bầu chọn là người đứng đầu danh sách 5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2025. Những kết quả huy chương và nỗ lực của Vi Thị Hằng tại mọi giải đấu được ghi thực tế bằng phiếu bầu của giới chuyên môn. Vì thế, kết quả 4 HCV, phá 2 kỷ lục ASEAN Para Games 13 của Vi Thị Hằng càng khẳng định rằng sự lựa chọn gương mặt này vào vị trí VĐV số 1 của thể thao người khuyết tật Việt Nam là chính xác.

