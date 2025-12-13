Nhà vô địch SEA Games 33 Hoàng Thị Mỹ Tâm: Tôi xin gửi tặng tấm HCV tới người hâm mộ

Hoàng Thị Mỹ Tâm không giấu nổi niềm vui khi giành chiến thắng và có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Cô bảo rằng đây là chiến thắng nhiều cảm xúc của bản thân.

Hoàng Thị Mỹ Tâm đã có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan Butsuwan Maneevan tại trận chung kết hạng cân 61kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm kịp nở nụ cười tươi với tấm HCV tại kỳ SEA Games 33-2025 này. Hồ hởi trải lòng sau trận chung kết, cô gái trẻ của đội tuyển karate Việt Nam nói: “Mỗi chiến thắng đều có giá trị. Ở trận chung kết này, tôi đã rất tập trung và vượt qua đối thủ chủ nhà. Tôi tiếp tục có được HCV SEA Games nên rất vinh dự vì hoàn thành được nhiệm vụ mà Ban huấn luyện đề ra”.

Dù ở tuổi 22 nhưng Hoàng Thị Mỹ Tâm đang là võ sĩ chủ lực, có trình độ cao của đội tuyển karate Việt Nam lúc này.

Còn nhớ gần 4 năm trước, võ sĩ trẻ này đã lần đầu tham dự SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam. Khi đó, Mỹ Tâm rất được kỳ vọng giành HCV. Đáng tiếc, cô thua ở bán kết hạng cân 55kg nên ngậm ngùi nhận HCĐ. Lúc đó, Mỹ Tâm từng bảo rằng việc để thua trận giúp mình học hỏi thêm nhiều điều để nỗ lực hơn trong tương lai. Sau đó 1 năm, Hoàng Thị Mỹ Tâm làm được điều mà bản thân tự hứa chính là vô địch SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Cô đã lên ngôi vô địch hạng cân 55kg nữ với nhiều cảm xúc ở thời điểm đó.

Tại SEA Games 33-2025 này, Hoàng Thị Mỹ Tâm được thay đổi nội dung, tập trung vào hạng cân 61kg nữ. Dù vậy, phong độ và chuyên môn của võ sĩ này vẫn được đảm bảo. Trong những buổi tập trước khi lên đường tới Thái Lan tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), Hoàng Thị Mỹ Tâm là một trong những võ sĩ được Ban huấn luyện tập trung chỉ đạo điều chỉnh kỹ lưỡng nhất. Bởi lẽ, cô phải đảm bảo được nhiệm vụ có ngôi vô địch trên đất Thái Lan.

“Trước giờ thi đấu hôm nay, người thân ở nhà đã gởi tin nhắn động viên tôi. Tôi cũng rất tự tin để bước vào thi đấu và hoàn thành tốt nhất mục tiêu thành tích. Tôi cũng kịp gởi tin nhắn về chung vui với bố mẹ ở nhà”, Mỹ Tâm chia sẻ nhanh ngay tại Thái Lan.

Tháng 5 năm nay, Mỹ Tâm và đồng đội từng tạo được đột phá quan trọng về chuyên môn khi giành những tấm HCV quý giá tại giải vô địch châu Á 2025 ở Uzbekistan. Khi đó, cá nhân cô đã đạt được tấm HCV tại hạng cân 55kg với bản lĩnh thi đấu mạnh mẽ trước các đối thủ của châu lục. Đánh giá về cô học trò, HLV Dương Hoàng Long của đội tuyển karate Việt Nam từng nhìn nhận: “Mỹ Tâm là tuyển thủ rất ý thức trong tập luyện và đảm bảo tốt các yêu cầu chuyên môn. Vì thế, chúng tôi luôn tin tưởng giao trọng trách giành huy chương ở em”.

Các võ sĩ karate Việt Nam đạt kết quả cao trong ngày thi đấu 13-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trước giờ lên đường đến Thái Lan, Mỹ Tâm và các đồng đội đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì từ kết quả vô địch châu Á 2025 của mình.

Tại sàn đấu ở SEA Games 33-2025, sau thành tích HCV, Hoàng Thị Mỹ Tâm bảo rằng bây giờ đã là lúc mình sẽ tập trung vào sự chuẩn bị hướng tới đấu trường ASIAD 20 năm 2026. Với cô, đây vẫn là thách thức lớn mà mình cần tập trung để đạt kết quả huy chương như sự kỳ vọng của Ban huấn luyện.

MINH CHIẾN