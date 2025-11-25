Tuyển thủ Nguyễn Trung Cường: Không cho phép bản thân mất tập trung tại SEA Games 33

Tuyển thủ từng giành tấm HCV duy nhất trong các nội dung nam môn điền kinh tại SEA Games 32-2023 cho thể thao Việt Nam đang tập trung chuẩn bị hướng đến cơ hội chinh phục SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Nguyễn Trung Cường sẽ được góp mặt SEA Games 33-2025 để bảo vệ tấm HCV đang giữ tại nội dung 3.000m chướng ngại vật nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Trung Cường bày tỏ: “Tôi đang được tập trung chuyên môn tối đa để có thể lực tốt nhất. Các dự báo cho biết những nội dung mà tôi tham dự đều có sự cạnh tranh quyết liệt ở SEA Games 33-2025. Trên hết, bản thân tôi phải đảm bảo tốt về chuyên môn để giữ vững kết quả tại nội dung 3.000m chướng ngại vật ở Thái Lan lần này”.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh đã quyết định tiếp tục đăng ký Nguyễn Trung Cường tham dự SEA Games 33-2025. Nếu không có gì thay đổi, tuyển thủ được xây dựng kế hoạch tham dự nội dung trọng tâm 3.000m chướng ngại vật nam trên đất Thái vào tháng 12. Cách đây 2 năm, Nguyễn Trung Cường đã về nhất, giành HCV nội dung này tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia với kết quả 8’51”99. Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành được 12 HCV tại kỳ Đại hội trên và HCV của Trung Cường là nội dung nam duy nhất mà chúng ta thành công ở môn điền kinh tại Đại hội khi đó.

Sau 2 năm, Trung Cường đã có sự thay đổi tích cực về chỉ số chuyên môn. Cách đây 6 tháng, chân chạy này đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 để đạt thông số 3’38”25 tại nội dung 3.000m chướng ngại vật. Thông số này đã được xác định là kỷ lục quốc gia mới của điền kinh Việt Nam. “Không gian thi đấu và thời điểm thi đấu đã mang lại những kết quả tốt cho tôi. Tuy nhiên, tôi thận trọng vào sự chuẩn bị chuyên môn lúc này đối với SEA Games 33-2025. Bởi mục tiêu trên hết là phải giữ vững thành tích huy chương mình từng có”, Nguyễn Trung Cường trao đổi.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Trần Văn Sỹ của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho rằng Trung Cường đang rất tập trung vào sự chuẩn bị chuyên môn và trên hết yếu tố thể lực, sức bền sẽ quyết định về kết quả thi đấu nội dung 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 33-2025.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, tổ nội dung có sự góp mặt của Nguyễn Trung Cường được thực hiện tập luyện ở nhiều địa hình thời gian qua. Đã có lúc, các tuyển thủ được tập huấn ở khu vực vùng cao để gia tăng sức bền. Bây giờ, nhóm tuyển thủ tập huấn ở địa điểm có khí hậu tương đồng như sự nắng nóng tại Thái Lan để phù hợp cho điều chỉnh chiến thuật.

Nguyễn Trung Cường đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Nhìn vào hành trình chuyên môn, Nguyễn Trung Cường là VĐV tiếp bước xuất sắc về thành tích nội dung 3.000m chướng ngại vật nam của đội tuyển điền kinh Việt Nam khi tuyển thủ Đỗ Quốc Luật giã từ đội tuyển. Giới chuyên môn điền kinh Đông Nam Á vẫn chưa tìm ra những người có thể áp sát chỉ số thành tích của Trung Cường trong nội dung này. Tuy nhiên, cơ hội tranh kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025 vẫn chia đều cho những tuyển thủ tham dự nội dung này. Trung Cường khẳng định mình phải tập trung tối đa, không mất đi cơ hội để hiện thực khả năng tranh kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025 trong nội dung quen thuộc.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 sẽ tổ chức tại sân vận động Supachalasai (Thái Lan). Đây là nơi mang lại kỷ niệm đáng nhớ cho Trung Cường bởi tuyển thủ từng gặp sự cố ở giải vô địch châu Á 2023 đã diễn ra trên đường chạy này. Bây giờ, nam tuyển thủ của Việt Nam có cơ hội trở lại sân vận động Supachalasai để khẳng định khả năng của mình nên sự cố trước đây đã là một kinh nghiệm để Trung Cường không cho phép mình thất bại.

MINH CHIẾN