Đội tuyển taekwondo SEA Games 33 của Việt Nam kết thúc tập huấn tại Iran và Hàn Quốc

Các võ sĩ trọng điểm chuẩn bị SEA Games 33-2025 của đội tuyển taekwondo Việt Nam về nước sau đợt tập huấn tại Iran và Hàn Quốc.

Đội tuyển taekwondo đối kháng nam Việt Nam đã thực hiện đợt tập huấn ở Iran thời gian qua. Ảnh: LÊ HUỲNH

Ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam trao đổi cùng SGGP cho biết: “Hiện tại, các võ sĩ quan trọng thuộc nội dung đối kháng hoàn tất chương trình tập huấn nước ngoài để về nước ngày 24-11. Đội đối kháng nam đã có chương trình tập luyện tại Iran còn đội nữ tập huấn ở Hàn Quốc. Chương trình tập luyện đã mang lại những kết quả tích cực về chuyên môn cho từng võ sĩ”.

Ở đợt tập huấn tại Iran vừa qua, nhóm võ sĩ nam của các nội dung đối kháng đã được chuyên gia Iran của đội tuyển trực tiếp chỉ đạo chuyên môn để chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới SEA Games 33-2025 sắp diễn ra. Trong đợt tập luyện, đội hình đối kháng của taekwondo Việt Nam có tuyển thủ Lý Hồng Phúc là võ sĩ từng giành HCV tại SEA Games 32-2023 tham gia tập huấn.

Đối với lực lượng võ sĩ đối kháng nữ tập huấn tại Hàn Quốc, đội hình tuyển taekwondo Việt Nam gồm đầy đủ gương mặt hàng đầu như Trương Thị Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết… Theo đánh giá của ban huấn luyện, quãng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc đã giúp võ sĩ nữ của Việt Nam gia tăng thêm chuyên môn và đảm bảo được tâm lý tự tin để sẵn sàng thi đấu.

Cách đây 2 năm, đội tuyển taekwondo Việt Nam không giành được HCV trong các hạng cân đối kháng nữ tại SEA Games 32-2023. Tuy nhiên, chúng ta rất hy vọng các tuyển thủ có sự tích lũy kinh nghiệm cần thiết và đổi màu được huy chương ở kỳ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tại SEA Games 32-2023, các tuyển thủ đối kháng nữ từng giành huy chương cho taekwondo Việt Nam là Trương Thị Kim Tuyền, Vũ Thị Dung, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Thị Hương. Trong đó, Kim Tuyền, Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Thị Hương để thua đáng tiếc tại chung kết hạng cân của mình.

Võ sĩ taekwondo Việt Nam tập huấn để hướng tới mục tiêu giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025. Ảnh: LÊ HUỲNH

Hiện tại, taekwondo Việt Nam còn đội hình biểu diễn quyền đang tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị SEA Games 33-2025. Theo kế hoạch, nhóm tuyển thủ này kết thúc tập huấn ngày 30-11 rồi về nước.

Sau khi về nước vào ngày 24-11, các thành viên nội dung đối kháng của đội tuyển taekwondo Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện ở Hà Nội và TPHCM để sẵn sàng lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Dự kiến, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tới Thái Lan vào ngày 8-12.

MINH CHIẾN