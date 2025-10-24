Võ sĩ taekwondo Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được các tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 (AYG 2025) đang tổ chức ở Bahrain.

Tuyển thủ taekwondo Việt Nam tranh tài tại Bahrain. Ảnh: TRUNG THÀNH

Tối tranh tài ngày 24-10 theo giờ Việt Nam, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được những tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain.

Võ sĩ Hoàng Thị Thu Huyền đã vượt qua các trận đấu vòng loại để góp mặt trận chung kết hạng cân 44kg nữ để đọ sức trước đối thủ Serikbayeva Aiym (Kazakhstan). Trước đó, Hoàng Thị Thu Huyền đã thắng Alabdallat Fatima (Jordan) 2-0 tại bán kết. Trong trận đấu chung kết quyết định, Hoàng Thị Thu Huyền cố gắng tung các đòn tấn công nhưng không có được ưu thế chung cuộc nên chấp nhận thua với tỷ số 0-2. Với trận thua này, Hoàng Thị Thu Huyền nhận HCB.

Cô đã giành tấm huy chương quan trọng cho đội tuyển taekwondo Việt Nam đồng thời Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 đã có huy chương.

Tiếp nối kết quả này, tại hạng cân trên 73kg nam, võ sĩ Trần Hồ Văn Nhân đã đấu hiệu quả để thắng Ahlawat Hardik (Ấn Độ) 2-0 tại trận tứ kết. Tuy nhiên tại trận bán kết, võ sĩ của Việt Nam để thua 0-2 trước Eom Simok (Hàn Quốc) vì thế nhận tấm HCĐ.

Cùng có thêm tấm HCĐ thuộc về thành tích thi đấu của võ sĩ Bùi Mai Phương tại nội dung trên 63kg nữ. Cô để thua 0-2 trước đối thủ Zhang Qing (Trung Quốc) ở bán kết vì vậy chấp nhận có vị trí đồng hang 3 tại giải.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có khởi đầu với 1 HCB, 2 HCĐ của môn taekwondo, tuy nhiên các tuyển thủ sẽ nỗ lực để giành HCV đầu tiên tại đấu trường này.

MINH CHIẾN