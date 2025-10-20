Các môn khác

Đoàn thể thao Việt Nam sang Bahrain tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Thành viên Đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường tới Bahrain tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 vào trưa ngày 20-10.

Đoàn thể thao Việt Nam được lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam động viên trước tại buổi lên đường sang Bahrain. Ảnh: CỤC TDTT VN
“Tới lúc này, các đội thể thao tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 của Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị. Chúng tôi tin tưởng các em sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất chinh phục thành tích đã đề ra”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đào Đức Kiên trao đổi.

Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu 11/28 môn tại Bahrain lần này với mục tiêu giành từ 3 tới 4 HCV. Các đội tuyển góp mặt ở Đại hội gồm điền kinh, cầu lông, jujitsu, judo, vật, boxing, cử tạ, taekwondo, xe đạp đường trường, muay, golf.

Đoàn lên đường sang Bahrain ngày 20-10 có Trưởng đoàn cùng các cán bộ. Các đội thể thao sẽ di chuyển tới Bahrain dựa trên lịch trình thi đấu. Ngày 22-10, Đại hội sẽ khai mạc. Từ ngày 23-10, chúng ta bắt đầu có một số nội dung thi đấu đầu tiên.

Chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 kéo dài tới ngày 30-10. Ở cuộc đấu năm nay, thể thao Việt Nam chỉ góp mặt 50 VĐV. Tại buổi tiễn đoàn lên đường, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh động viên tinh thần toàn đoàn nỗ lực thi đấu để đạt kết quả đúng như sự chuẩn bị chuyên môn. Sau khi có mặt ở Bahrain, thành viên Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được bố trí nơi ở theo quy định và tại đây chúng ta sẽ nắm bắt các công tác chuẩn bị cho thi đấu cũng như sẵn sàng cho Lễ khai mạc. Dự kiến lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chọn VĐV cầm cờ trước khi Lễ khai mạc tổ chức.

MINH CHIẾN

