Nhiều tuyển thủ thể thao TPHCM được đề cử bầu chọn giải thưởng Cúp chiến thắng 2025

Các gương mặt nổi bật của thể thao TPHCM đã được ban chuyên môn đề cử vào danh sách bầu chọn giải thưởng Cúp chiến thắng 2025.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh có tên trong danh sách đề cử nam VĐV xuất sắc nhất năm, Cúp chiến thắng 2025. Ảnh: VXF

Cục TDTT Việt Nam, ban chuyên môn và Ban tổ chức giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 đã hoàn tất danh sách đề cử bầu chọn các hạng mục trong ngày 6-1 vừa qua.

Năm nay, thể thao TPHCM có nhiều đại diện được góp mặt trong danh sách đề cử. Có thể kể ra một số tuyển thủ như Lại Lý Huynh (cờ tướng), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC), Trần Hoàng Khôi (bowling), Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng), Lê Văn Công (cử tạ người khuyết tật), Vi Thị Hằng, Phạm Tuấn Hưng (bơi người khuyết tật), Trần Văn Tuấn (điền kinh người khuyết tật)…

Năm nay, Ban tổ chức căn cứ thực tế chuyên môn để quyết định danh sách đề cử của các hạng mục và tiến hành bình chọn sau SEA Games 33-2025. 11 hạng mục của giải được được đưa bầu chọn gồm: nam VĐV của năm, nữ VĐV của năm, VĐV trẻ của năm, HLV của năm, đội tuyển của năm, đồng đội của năm, VĐV được yêu mến nhất, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất năm, hình ảnh-khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm, giải thưởng thành tựu trọn đời, chuyên gia nước ngoài của năm.

Danh sách các VĐV được đưa vào đề cử hạng mục VĐV nam của năm gồm: Phạm Thanh Bảo (bơi), Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Hoàng Đức (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lại Lý Huynh (cờ tướng), Nguyễn Xuân Lợi (đấu kiếm), Trần Hưng Nguyên (bơi), Hà Minh Thành (bắn súng), Trần Đình Thắng (cử tạ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC). Trong đó, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức đang là Quả bóng Vàng 2025 do Báo SGGP trao tặng.

Với hạng mục đề cử bầu chọn VĐV nữ của năm, danh sách được ban chuyên môn công bố có những cái tên: Nguyễn Thị Hương (canoeing), Hà Thị Linh (boxing), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền), Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu), Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật), Trịnh Thu Vinh (bắn súng).

Theo điều lệ, giải thưởng Cúp chiến thắng 2025 sẽ tiến hành 2 vòng bình chọn. Vòng 1 dành cho người hâm mộ chọn ra 1 đề cử có số phiếu cao nhất vào 3 vị trí dẫn đầu mỗi hạng mục. Vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín quyết định, lựa chọn thêm 2 đề cử vào 3 vị trí dẫn đầu và xác định người chiến thắng chung cuộc theo quy trình chặt chẽ.

Chương trình trao giải Cúp chiến thắng 2025 sẽ tổ chức vào ngày 24-1 tới đây. Năm 2024, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành danh hiệu VĐV nữ của năm còn cơ thủ billiards Trần Quyết Chiến được trao danh hiệu VĐV nam của năm.

MINH CHIẾN