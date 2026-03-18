Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026

Việt Nam sẽ là chủ nhà của giải vật bãi biển thế giới 2026 tổ chức ở Đà Nẵng trong tháng 5. Ảnh: MỸ TRANG

Đại diện Liên đoàn vật Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã được trao quyền đăng cai giải vô địch bãi biển thế giới 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm chủ nhà giải đấu quan trọng như vậy. Do đó, mọi công tác chuẩn bị sẽ rất kỹ lưỡng”.

Theo chương trình, giải đấu được tổ chức từ ngày 9 tới 10-5 tại điểm tranh tài bên bờ biển ở thành phố Đà Nẵng. Trước khi giải diễn ra, Liên đoàn vật Việt Nam và Liên đoàn vật thế giới sẽ thực hiện công tác kiểm tra giám sát sự chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo đúng yêu cầu phục vụ giải. Phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức cho biết thêm: “Giải sẽ diễn ra các nội dung dành cho nam, nữ. Nhiều VĐV hàng đầu thế giới dự kiến góp mặt và đây là cơ hội để đội tuyển vật Việt Nam được học hỏi thêm chuyên môn”.

Để chuẩn bị chuyên môn cho giải, đội tuyển vật Việt Nam được xây dựng bãi cát tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia. Cơ sở vật chất đưa vào tập luyện chuẩn bị chuyên môn cho vật bãi biển được kiểm tra kỹ lưỡng. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam sẽ tập huấn các tuyển thủ trọng điểm sau đó rút gọn danh sách đăng ký tham dự giải vô địch bãi biển thế giới 2026 trên sân nhà. Các nội dung thi đấu sẽ được Liên đoàn vật Việt Nam và Liên đoàn vật thế giới xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn dành cho nam, nữ.

MINH CHIẾN