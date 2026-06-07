Kỳ thủ Đầu Khương Duy giành hạng 8 với thành tích bất bại tại giải cờ vua châu Á 2026

Giải cờ vua vô địch cá nhân châu Á 2026 chính thức khép lại tại Mông Cổ sau 9 ván thi đấu quyết liệt ở bảng nam và nữ.

Đầu Khương Duy đã có kết quả khích lệ tại giải châu Á 2026. Ảnh: BANGKOKCHESS

Chương trình thi đấu giải vô địch cá nhân châu Á 2026 đã khép lại sau khi ván đấu cuối, ván 9, đã kết thúc tại Mông Cổ.

Trước khi ván cuối khởi tranh, các kỳ thủ của đội tuyển cờ vua Việt Nam đã hết cơ hội tranh chấp vị trí vào nhóm đầu của bảng nam và nữ. Tuy nhiên, tất cả vẫn giữ tinh thần thi đấu tập trung nhất.

Tại bàn của mình của ván 9, Đầu Khương Duy đã gặp đại kiện tướng David Paravyan. Dù phải cầm quân đen với bất lợi đi sau thế nhưng kỳ thủ trẻ của cờ vua Việt Nam đã thi đấu hiệu quả để vượt qua đối thủ giành chiến thắng. Thắng lợi tại ván 9 đã giúp Đầu Khương Duy có tổng 6,5 điểm để đứng hạng 8 chung cuộc tại bảng nam.

Đáng chú ý, trong 9 ván của mình, Đầu Khương Duy không thua trận nào. Kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã có 4 trận thắng, 5 hòa. Đây là một trong những kết quả khích lệ có giá trị của Đầu Khương Duy và đội tuyển cờ vua Việt Nam tại giải châu Á năm nay.

Cùng ở bảng nam, kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc đã thủ hòa trước Lee Junhyeok (Hàn Quốc) trong ván cuối để hoàn thành tổng điểm 5,5. Gia Phúc đã có hạng 27 ở giải. Trong khi đó, kỳ thủ Đinh Nho Kiệt có 4,5 điểm nên đứng hạng 76. Năm nay, vô địch bảng nam tại giải là kiện tướng người Trung Quốc Kong Xiangrui với 7 điểm sau 9 ván đấu.

Tại bảng nữ, nhà vô địch là kỳ thủ Savitha Shri B (Ấn Độ) với 7,5 điểm. Kỳ thủ Nguyễn Thanh Thủy Tiên có 4 điểm để đứng hạng 64 trong khi đại kiện tướng Lương Phương Hạnh cùng có 4 điểm nhưng chỉ xếp hạng 66.

Theo quy định của giải, với vị trí hạng 8, kỳ thủ Đầu Khương Duy được thưởng 1.500 USD của Ban tổ chức. Toàn giải năm nay có tổng thưởng là 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

MINH CHIẾN