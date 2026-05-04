Vắng Quang Liêm và Trường Sơn, đội tuyển cờ vua Việt Nam dự kiến không góp mặt giải Olympiad 2026

Đội tuyển cờ vua Việt Nam từng góp mặt Olympiad 2024 tại Hungary. Ảnh: VNCHESS

Trao đổi cùng SGGP, đại diện Liên đoàn cờ Việt Nam cho biết Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Việt Nam đang cân nhắc có thể không góp mặt giải Olympiad 2026. Bởi lẽ, các kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ không kịp tham dự giải đấu trên. Năm nay, giải được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 15-9 tới 28-9.

Giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad là chương trình thi đấu uy tín của làng cờ vua quốc tế do FIDE tổ chức. Các đội tuyển tham dự sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn và tính điểm đồng đội.

Lần gần nhất đội tuyển cờ vua Việt Nam tranh tài giải này là Olympiad 2024 tại Hungary. Tại giải trên, đội hình cờ vua nam Việt Nam đã tranh tài với các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Bành Gia Huy. Đội cờ vua nữ Việt Nam có các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Lê Thanh Tú, Lương Phương Hạnh, Bạch Ngọc Thùy Dương.

Kết thúc giải Olympiad 2024, đội cờ vua nam Việt Nam có hạng 25 còn đội nữ có hạng 23. Cũng từ kết quả của giải đấu này, chúng ta đã có suất tham dự World Cup 2025 của cờ vua thế giới với các nội dung nam, nữ.

Tuy nhiên tới thời điểm này, Liên đoàn cờ Việt Nam và bộ môn cờ vua (Cục TDTT Việt Nam) sẽ tính toán lực lượng khả thi trước khi có quyết định cuối cùng sẽ tham dự Olympiad 2026 hay không.

MINH CHIẾN