Các môn khác

Tuyển thủ Quỳnh Như giành HCV cho đội TDDC Việt Nam tại Cúp Challenge thế giới 2026

SGGPO

Nữ tuyển thủ của thể thao TPHCM và đội tuyển TDDC Việt Nam đã giành tấm HCV xuất sắc nội dung nhảy chống nữ.

Đội tuyển TDDC Việt Nam tranh tài ở Uzbekistan năm nay. Ảnh: MINH SANG
Đội tuyển TDDC Việt Nam tranh tài ở Uzbekistan năm nay. Ảnh: MINH SANG

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đang tranh tài Cúp Challenge thế giới 2026 đang được tổ chức tại Uzbekistan.

Ban huấn luyện thông tin từ địa điểm thi đấu cho biết trong tối ngày 23-5, theo giờ địa phương, tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã giành HCV nội dung nhảy chống đơn môn nữ. Gương mặt của thể thao TPHCM đã lọt vào chung kết bài biểu diễn và sau thi đấu, cô được chấm điểm cao nhất để giành HCV. Tại giải này, HLV Võ Đình Vinh trực tiếp chỉ đạo Quỳnh Như tranh tài.

Ngoài tấm HCV của Quỳnh Như, đội tuyển TDDC Việt Nam còn giành thêm 1 HCB nội dung vòng treo nam với kết quả thi đấu của tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 21 tới 24-5. Đội tuyển TDDC Việt Nam đăng ký 5 tuyển thủ tại giải đấu gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Trong đó, tuyển thủ Vũ Tiến Anh lần đầu tiên được thi đấu giải quốc tế trong đội hình TDDC Việt Nam.

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội tranh tài ở Uzbekistan năm nay với quyết tâm cao nhất. Giải đấu là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của tuyển thủ TDDC Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, các tuyển thủ chỉ tập huấn rèn luyện chuyên môn và Cúp Challenge thế giới 2026 là cuộc kiểm tra phong độ xác thực nhất.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

TDDC Nguyễn Thị Quỳnh Như thể dục dụng cụ nhảy chống vòng treo Nguyễn Văn Khánh Phong TDDC Việt Nam Cúp Challenge thế giới 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn