Tuyển thủ Quỳnh Như giành HCV cho đội TDDC Việt Nam tại Cúp Challenge thế giới 2026

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đang tranh tài Cúp Challenge thế giới 2026 đang được tổ chức tại Uzbekistan.

Ban huấn luyện thông tin từ địa điểm thi đấu cho biết trong tối ngày 23-5, theo giờ địa phương, tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như đã giành HCV nội dung nhảy chống đơn môn nữ. Gương mặt của thể thao TPHCM đã lọt vào chung kết bài biểu diễn và sau thi đấu, cô được chấm điểm cao nhất để giành HCV. Tại giải này, HLV Võ Đình Vinh trực tiếp chỉ đạo Quỳnh Như tranh tài.

Ngoài tấm HCV của Quỳnh Như, đội tuyển TDDC Việt Nam còn giành thêm 1 HCB nội dung vòng treo nam với kết quả thi đấu của tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 21 tới 24-5. Đội tuyển TDDC Việt Nam đăng ký 5 tuyển thủ tại giải đấu gồm Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Trong đó, tuyển thủ Vũ Tiến Anh lần đầu tiên được thi đấu giải quốc tế trong đội hình TDDC Việt Nam.

Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội tranh tài ở Uzbekistan năm nay với quyết tâm cao nhất. Giải đấu là chương trình quốc tế đầu tiên năm 2026 của tuyển thủ TDDC Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, các tuyển thủ chỉ tập huấn rèn luyện chuyên môn và Cúp Challenge thế giới 2026 là cuộc kiểm tra phong độ xác thực nhất.

MINH CHIẾN