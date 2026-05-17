3 tuyển thủ TDDC TPHCM sẽ thi đấu Cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan

Đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam sẽ cử 5 tuyển thủ góp mặt Cúp Challenge thế giới 2026 và trong đó có 3 gương mặt của thể thao TPHCM.

Nguyễn Văn Khánh Phong sẽ sang Uzbekistan thi đấu vào đầu tuần tới. Ảnh: DP

Ngay đầu tuần tới, dự kiến đội tuyển TDDC Việt Nam sẽ sang Uzbekistan tham dự Cúp Challenge thế giới 2026 (FIG World Challenge Cup 2026) vào ngày 19-5. Giải đấu này sẽ tranh tài chính thức các nội dung đối với nam, nữ từ ngày 21 tới 24-5.

3 tuyển thủ của TPHCM được Ban huấn luyện đội tuyển TDDC Việt Nam đăng ký thi đấu tại Uzbekistan gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như. Hiện tại, các tuyển thủ đang tập huấn tại Hà Nội trước khi sang Uzbekistan thi đấu.

Ngoài ra, đội tuyển còn có 2 tuyển thủ khác cùng góp mặt là Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Theo đăng ký, các tuyển thủ sẽ dự tranh nội dung đơn môn của mình tại Uzbekistan lần này. Giải đấu trên là chương trình quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của đội tuyển TDDC Việt Nam. Các gương mặt Khánh Phong, Xuân Thiện, Quỳnh Như đều là người đã giành huy chương tại SEA Games 33-2025.

Cách đây 1 năm, nhóm tuyển thủ của TPHCM từng tham dự Cúp Challenge thế giới 2025 ở Bulgaria. Khi đó, Khánh Phong có HCB nội dung vòng treo, Xuân Thiện giành HCV nội dung ngựa vòng.

Cả 3 tuyển thủ đặt mục tiêu sẽ giành được huy chương tại Uzbekistan năm nay. Sau chương trình tại Cúp Challenge thế giới 2026, các tuyển thủ sẽ tiếp tục chuẩn bị thi đấu giải vô địch châu Á 2026.

MINH CHIẾN