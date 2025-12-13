Các thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam về nước khi đã hoàn thành nhiệm vụ SEA Games 33

Tuyển thủ Đinh Phương Thành là người giành HCV cuối cùng cho đội TDDC Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay, các thành viên đội tuyển TDDC Việt Nam rời Thái Lan về nước sau những ngày thi đấu tại SEA Games 33-2025. Chương trình tranh tài của môn TDDC tại SEA Games 33-2025 chỉ diễn ra trong 3 ngày. Đội tuyển TDDC Việt Nam đã đăng ký 7 tuyển thủ thi đấu ở SEA Games 33-2025.

Khép lại tranh tài, các tuyển thủ đã mang về 5 tấm huy chương gồm 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Thành tích HCV thuộc về tuyển thủ Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam) và Đinh Phương Thành (xà kép nam). HCB thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ) và HCĐ là Đinh Phương Thành (xà đơn nam).

Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, đội TDDC Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 2 tới 3 HCV. Với kết quả này, các tuyển thủ đã hoàn thành mục tiêu thành tích đề ra.

Ở môn TDDC, lẽ ra các tuyển thủ có cơ hội đạt tấm HCV thứ 4. Trong bài biểu diễn nhảy chống, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã được trọng tài chấm điểm cao nhất và sớm được xác định giữ hạng nhất. Tuy nhiên, đội Philippines đã có khiếu nại chuyên môn và khi xem xét từ băng hình, trọng tài quyết định Quỳnh Như không đạt điểm cao nhất nên cô xuống hạng nhì, nhận HCB. Đây là điều đáng tiếc cho đội tuyển TDDC Việt Nam.

SEA Games 33-2025 cũng là giải quốc tế cuối cùng của đội tuyển TDDC Việt Nam trong năm nay. Sau đây, các thành viên về nước, tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho năm 2026 với đích nhắm là ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Cùng về nước ngày 13-12 còn có đội tuyển bóng chày Việt Nam. Các trận đấu cuối cùng của bóng chày đã khép lại vào ngày 12-12.

MINH CHIẾN