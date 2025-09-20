“Lão tướng” Đinh Phương Thành giành HCV giải quốc gia

Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành là VĐV lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất thi đấu giải TDDC vô địch quốc gia 2025 nhưng chưa nhiều đàn em vượt qua được gương mặt này.

Đinh Phương Thành đã có kết quả tốt ở giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Tôi vẫn còn động lực thi đấu. Thật sự, tôi cũng không nhớ hết mình đã giành được bao nhiêu HCV tại giải vô địch quốc gia nhưng từng thành tích đều là sự nỗ lực trong chuẩn bị của bản thân tôi và các HLV”, Đinh Phương Thành bày tỏ.

Ngày tranh tài cuối 20-9, Đinh Phương Thành thi đấu nổi bật giành cú đúp HCV trong 2 bài sở trường là xà kép và xà đơn nam. Mỗi động tác trên xà vẫn hoàn thiện để tuyển thủ này đạt được điểm cao nhất của các trọng tài.

Trên khán đài, gia đình có mặt cổ vũ cho Đinh Phương Thành trong cả buổi biểu diễn. Tuyển thủ chia sẻ thêm: “Tôi cũng thêm động lực khi vợ và con có mặt trên khán đài. Thành tích thi đấu là một phần về chuyên môn nhưng nó cũng giúp tôi đánh giá về khả năng của mình. Khi càng lớn tuổi hơn, tôi sẽ mất nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị kỹ thuật cho bài nhiều hơn. Mình không trẻ như trước”.

Khi hỏi rằng kết quả thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay đã hài lòng hay chưa, Đinh Phương Thành bảo rằng mình đảm bảo được kết quả thi đấu cũng có nghĩa thành công về chuyên môn. Dù vậy, Đinh Phương Thành cho rằng bản thân vẫn phải tự rút thêm bài học cho mình.

Các tấm HCV mang lại niềm tin về chuyên môn cho Đinh Phương Thành. Ảnh: MINH CHIẾN

Trên sàn đấu, những tuyển thủ cùng lứa với Phương Thành như Hoàng Cường, Hà Thanh, Đặng Nam, Phước Hưng, Thanh Tùng, Ngọc Hùng… đã là những HLV, trọng tài của TDDC Việt Nam. Tuy nhiên, Đinh Phương Thành vẫn miệt mài thi đấu. Như tuyển thủ này nhìn nhận, mình còn sức thì chưa muốn dừng lại.

Đánh giá về tuyển thủ này, HLV Trương Minh Sang cho biết: “Đinh Phương Thành là VĐV có kinh nghiệm nhất lúc này. Tuy là VĐV lớn tuổi nhưng vẫn giữ tính kỷ luật cao khi tập luyện chuyên môn”. Phụ trách bộ môn TDDC (Cục TDTT Việt Nam) – ông Bùi Trung Thiện nhìn nhận: “Đinh Phương Thành vẫn là tuyển thủ quốc gia. Về cơ bản, ban huấn luyện đánh giá năng lực của VĐV để chuẩn bị cho các mục tiêu quốc tế. Với nội dung đồng đội, Phương Thành hoàn toàn có khả năng thi đấu để cùng các VĐV giành kết quả ở SEA Games 33-2025”.

“Các VĐV trẻ của Việt Nam đang có chuyên môn rất tốt. Tôi chiến thắng ở nội dung xà kép và xà đơn giải năm nay cũng gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đối thủ. Tôi thấy đây là điều tốt cho TDDC Việt Nam. Bởi vì, khi có sự cạnh tranh, từng VĐV phải hoàn thiện mình hơn”, Đinh Phương Thành trao đổi.

Cầm trên tay 2 tấm HCV sau ngày thi đấu cuối, Đinh Phương Thành bảo rằng mình mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ ở năm nay. Bởi lẽ, tuyển thủ vẫn tập trung hướng đến mục tiêu thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Lúc này, đội tuyển TDDC Việt Nam chưa quyết định lực lượng cho SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, các gương mặt trọng điểm gần như nắm bắt nhiệm vụ của mình. Đinh Phương Thành là tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Tuyển thủ tạo được sự tin tưởng đối với các HLV là đã thi đấu luôn hoàn thành tốt bài trình diễn, không mắc sai sót.

MINH CHIẾN