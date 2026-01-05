Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc vô địch giải đại kiện tướng – kiện tướng quốc tế

Nam kỳ thủ của TPHCM đã lên ngôi vô địch bảng đại kiện tướng tại giải cờ vua đại kiện tướng – kiện tướng quốc tế vừa bế mạc ở Hà Nội.

Phạm Trần Gia Phúc vô địch bảng đại kiện tướng tại giải đấu. Ảnh: FIDE

Giải đấu khép lại ngày 5-1 với các bảng đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế cũng như kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp đã thi đấu.

Tại bảng đại kiện tướng, Phạm Trần Gia Phúc dẫn đầu với tổng 6 điểm sau 9 ván đấu. Trong bảng đại kiện tướng ở giải lần này, ngoài Phạm Trần Gia Phúc, cờ vua Việt Nam còn có các kỳ thủ Từ Hoàng Thông và Đinh Nho Kiệt thi đấu. Tuy nhiên, Đinh Nho Kiệt giành 5,5 điểm nên xếp hạng 4 trong khi đại kiện tướng Từ Hoàng Thông chỉ đạt 2 điểm nên xếp hạng 10.

Chiến thắng của Phạm Trần Gia Phúc trong bảng đại kiện tướng là thành tích khích lệ bởi kỳ thủ người TPHCM đã vượt qua các đối thủ mạnh là Ravi Teja S (Ấn Độ) và Quizon Daniel (Philippines).

Trong bảng kiện tướng, kỳ thủ Philippines là Garcia Jan Emmanuel đã vô địch với 7 điểm sau 9 ván đã thi đấu. Các kỳ thủ Bảo Khoa, Bùi Vinh, Phạm Lê Hoàng Quân không đứng trong nhóm 3 gương mặt dẫn đầu.

Thi đấu cờ chớp tại giải, sau 11 ván, kỳ thủ Philippines Garcia Jan Emmanuel đã lên ngôi vô địch khi đạt tổng 9 điểm. Đại kiện tướng Quizon Daniel (Philippines) cùng có 9 điểm tuy nhiên thấp hơn về chỉ số phụ nên đứng hạng nhì. Kỳ thủ Ngô Đức Trí của Việt Nam giành 8,5 điểm nên xếp hạng 3.

Ban tổ chức cho biết các kết quả thi đấu được cập nhật trên hệ thống của FIDE, qua đó điểm số kỳ thủ sẽ được tính điểm để gia tăng về elo theo quy định.

MINH CHIẾN