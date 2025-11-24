Đội tuyển cờ vua Việt Nam giành 8 HCV đầu tiên tại giải vô địch trẻ châu Á 2025

Kỳ thủ Đầu Khương Duy đã giành HCV cờ nhanh tại giải vô địch trẻ châu Á 2025. Ảnh: ASIAN CHESS

Các kỳ thủ trẻ của đội tuyển cờ vua Việt Nam đã bước vào tranh tài giải vô địch trẻ châu Á 2025 đang tổ chức ở Bangkok (Thái Lan). Nội dung cờ nhanh được diễn ra đầu tiên dành cho nam, nữ tại các bảng đấu U8, U10, U12, U14, U16 và U18.

Tại giải lần này, ngoài kết quả cá nhân, ban tổ chức sẽ trao huy chương đồng đội cho các đội qua việc tính điểm thi đấu của 3 kỳ thủ đạt thành tích cao nhất.

Về thi đấu cá nhân cờ nhanh, kỳ thủ Đầu Khương Duy đã giành HCV tại bảng U14 nam. Sau 7 ván đấu, Đầu Khương Duy đạt tổng 6 điểm để đứng đầu giành ngôi vô địch. Kỳ thủ này không thua ván nào trong các lượt đấu của mình để đạt 5 thắng, 2 hòa. Trong bảng đấu, kỳ thủ Shen Fuyan (Trung Quốc) cùng đạt 6 điểm nhưng thấp hơn về chỉ số phụ nên nhận HCB.

Cùng lúc đó tại bảng U14 nữ, kỳ thủ Dương Ngọc Uyên cũng lên ngôi vô địch. Kỳ thủ trẻ này giành HCV sau khi đạt tổng 6,5 điểm sau 7 ván đấu. Ngọc Uyên đạt 6 ván thắng, 1 ván hòa trong những lượt đấu của mình. Xếp sau Ngọc Uyên là kỳ thủ Ấn Độ Pratitee Bordoloi (5,5 điểm).

Ngoài thành tích cá nhân, cờ vua trẻ Việt Nam còn có các kết quả HCV đồng đội cờ nhanh tại giải. Ảnh: ASIAN CHESS

Thành tích HCV của Đầu Khương Duy và Dương Ngọc Uyên là những ngôi vô địch cá nhân cờ nhanh mà đội tuyển cờ vua Việt Nam đạt được. Các kỳ còn giành thêm 6 HCV khác tại các nội dung đồng đội U18 nam (Bành Gia Huy, Đặng Anh Minh, Đỗ An Hòa), U18 nữ (Nguyễn Lê Cẩm Hiền, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Hà Khánh Linh), U16 nữ (Mai Hiếu Linh, Đặng Lê Xuân Hiền, Nguyễn Anh Bảo Thy)…

Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ bắt đầu thi đấu cờ tiêu chuẩn. Sau cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ sẽ thi đấu cờ chớp dành cho nam, nữ. Giải đấu kéo dài tời ngày 30-11 theo giờ địa phương.

MINH CHIẾN